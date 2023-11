Apesar de ter retomar a oferta de linha de crédito em setembro, direcionada a microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte, a Caixa Econômica Federal, deve lançar uma nova modalidade de empréstimo, desta vez, voltada para população de baixa renda do Brasil, segundo revelou, na última quinta-feira (16), o novo presidente da autarquia, Carlos Vieira. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre a iniciativa.

“Comandante” da Caixa anuncia GRANDE NOTÍCIA para quem tem baixa renda. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Crédito para quem precisa

Em uma entrevista exclusiva concedida à revista Exame, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, revelou planos de lançar uma nova linha de crédito destinada à população de baixa renda.

Vieira, que foi destaque na capa da edição da última quinta-feira (16), compartilhou insights sobre os objetivos e a abordagem inovadora que a estatal pretende adotar. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a novidade que será implementada em breve.

Leia mais: Caixa libera empréstimo com pagamento em até 60 vezes

Caixa inova com linha de crédito para baixa renda

O presidente, Carlos Vieira, anunciou que a Caixa está prestes a introduzir no mercado uma linha de crédito voltada especialmente para os clientes de baixa renda.

Com o lançamento previsto para os próximos 20 dias, a iniciativa visa não apenas incrementar o poder de compra da população, mas também elevar os índices de fidelização à estatal. Atualmente, apenas 20% dos 150 milhões de clientes mantêm uma relação contínua com o banco.

A estratégia inclui a implementação do “behavior score”, um método utilizado por varejistas que vai além da análise do nome limpo do cliente.

A Caixa, ao adotar esse sistema, considerará o histórico de pagamento de contas de serviços essenciais, como luz, água e telefone, como critério para a liberação do crédito.

Banco introduz nova linha de crédito em 2023

Este ano, durante a gestão anterior de Rita Serrano, a Caixa retomou sua oferta de crédito, direcionada a microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte.

O Microcrédito Caixa Repasse, lançado em setembro, possibilita que empreendedores obtenham valores a partir de R$ 100 mil, com uma taxa de juros mensal de 0,69%.

Essa nova linha de crédito surge como substituta do extinto SIM Digital, que, anteriormente, atendia até mesmo empreendedores de baixa renda.

No entanto, devido à alta taxa de inadimplência, que atingiu 87%, a Caixa suspendeu o SIM Digital em junho. O Microcrédito Caixa Repasse, com condições mais restritas, foi apresentado como uma alternativa mais sustentável.

*Com informações da Exame.

Leia também: Grande notícia do Caixa Tem: bônus de R$ 300 pode estar disponível em seu CPF