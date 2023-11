Como economizar na CONTA DE LUZ durante o CALOR

Nas últimas semanas, todo o Brasil está experimentando a complicada situação de uma grande onda de calor, com isso, a energia elétrica das casas acaba aumentando bastante de valor, pois é necessário ligar mais aparelhos eletrônicos na tentativa de resfriar a temperatura do ambiente. Portanto, confira as melhores dicas para economizar na conta de luz e conseguir uma redução no débito.

Saiba como é possível economizar na conta de luz | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conta de luz aumentou bastante nos últimos meses

De acordo com informações fornecidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Brasil encerrou o último mês com uma carga de 68.306 MW médios, o número representa um aumento de 6,2% no consumo em relação ao mesmo período do último ano, vale salientar que o aumento foi o maior do ano.

Já no sentido das casas pequenas e negócios menos, o aumento chegou em incríveis 8,2%. Lembrando que no início do mês de setembro, a alta estimada era de 5,8%, entretanto, por conta das temperaturas que ultrapassaram os 40 graus, o consumo aumentou para 11%.

Devido a tudo isso, o consumo para o mês de outubro, deve aumentar bastante por conta dos problemas climáticos.

4 dicas para diminuir o consumo de energia

A primeira dica é inerente ao uso do chuveiro elétrico, evite usá-lo nos dias quentes, sobretudo, nos momentos em que as temperaturas estão mais altas. A critério de comparação, uma família com 4 pessoas que utilizam o chuveiro durante 15 minutos por dia, é o mesmo consumo de 400 lâmpadas de LED de 13W ligadas durante uma hora. E isso resulta em um gasto de R$ 100 a mais, todos os meses.

Já a segunda, é em relação a manutenção da geladeira, sempre faça, principalmente, na borracha, pois ela precisa vedar com precisão a porta, para evitar que o ar quente entre, quando isso ocorre, o consumo mensal também acaba sendo afetado.

E com a onda de calor extrema, é comum que as pessoas queiram utilizar o ar-condicionado para se refrescar um pouco, mas isso pode ser uma má escolha, pois o consumo de energia também aumentará bastante. Portanto, use-o apenas em momentos de extrema urgência, como no horário de dormir.

Por fim, tenha bastante cautela na hora de utilizar a máquina de lavar, secar e o ferro de passar. Não utilize os itens para poucas peças de roupas, sempre espere acumular um número considerável, para valer a pena o gasto de energia. Já que a energia consumida para a máquina funcionar é praticamente a mesma, com poucas ou muitas roupas.

Confira no vídeo a seguir as melhores dicas para gastar menos ao utilizar o ar-condicionado