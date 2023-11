Preço da felicidade: ciência revela o salário para ser feliz

A busca pela fórmula da felicidade costuma chegar a uma pergunta recorrente: qual o papel do dinheiro no equilíbrio emocional?

Em um cenário onde a sociedade associa bem-estar ao luxo, surge o questionamento sobre a relação entre riqueza e satisfação pessoal. Mas quanto será que é preciso receber como salário para alcançar a tão sonhada felicidade?

A seguir, continue lendo e veja qual a renda mensal que você precisa obter para ser feliz, segundo estudo. Os valores podem surpreender.

Estudo revela salário necessário para ser feliz. Valor surpreende / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro não traz felicidade? Depende…

Embora se diga que “dinheiro não compra felicidade”, as demandas financeiras da vida diária são inegáveis.

Despesas urgentes, pressões econômicas e a constante preocupação com contas são desafios diários, complexificando a equação. Diferente do luxo e da ostentação, o conforto de ter um ambiente seguro confortável para viver, alimentação adequada, educação e lazer de qualidade, também pode ser um investimento muito grande e difícil de alcançar, para a maioria das pessoas.

Apesar de não ser possível quantificar a felicidade, é inegável a necessidade de recursos financeiros para enfrentar a maioria dos desafios da vida adulta.

Neste contexto, estudos recentes tentam responder a seguinte pergunta: qual o salário necessário para se considerar uma pessoa feliz?

Desigualdade dificulta resposta padronizada

Esta relação entre salário e satisfação se complica ao considerar as variações de custo de vida e a desigualdade social presente nos países pelo mundo. No entanto, a Raisin UK analisou os salários médios dos 20 países considerados os mais felizes do mundo, revelando insights interessantes sobre finanças e bem-estar.

Diversos estudos tentam desvendar a relação entre ganhos financeiros e satisfação pessoal, buscando estabelecer o preço da felicidade, um salário médio que assegure bem-estar e cubra o custo de vida.

Mas qual o salário para se considerar feliz, segundo a Ciência?

Em meio ao debate sobre salário mínimo, um estudo da Purdue University, em 2020, entrevistou pessoas em 164 países. A pesquisa revelou que o patamar ideal para garantir uma vida feliz estaria entre 49.000 e 61.200 euros anuais, ou cerca de 4.000 a 5.000 euros mensais.

Convertendo para o real, no câmbio atual, estamos falando de valores entre R$ 258 mil a R$ 323 mil ao ano. Isto significa cerca de R$ 21 mil a R$ 26 mil mensais, bem acima da média salarial do brasileiro. Segundo dados do Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o salário médio do trabalhador brasileiro gira em torno de R$3.000.

Salários muito altos não garantem felicidade, diz estudo

Curiosamente, um outro estudo revelou que receber salários acima de 75 mil euros (R$ 396 mil) podem afetar a felicidade. A Universidade de San Diego verificou a relação entre aumento da felicidade e a elevação do salário.

A pesquisa revelou que a satisfação pessoal cresce proporcionalmente aos ganhos, até atingir um pico, que gira em torno de 75 mil dólares anuais, cerca de R$ 364 mil, estabilizando depois.

Este equilíbrio entre finanças e felicidade suscita debates sobre o valor do bem-estar financeiro na busca pela plenitude.

