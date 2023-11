Aumentar o limite nunca foi tão FÁCIL: 5 truques que funcionam de verdade

Ter um cartão de crédito pode ser uma ótima opção para quem sabe controlar suas finanças e quer uma ferramenta a mais para aumentar seus recursos para compras ou até mesmo pagamentos rotineiros. No entanto, muitos se veem em um dilema quando o assunto é o limite abaixo do esperado. Acompanhe a leitura abaixo e entenda quais as melhores maneiras de ter seu crédito aumentado rapidamente.

Entenda quais as melhores maneiras de ter seu limite do cartão de crédito aumentado rapidamente. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Crédito nas alturas

Possuir um cartão de crédito é um objetivo desejado por muitos brasileiros, visando facilitar a realização de sonhos materiais ou apenas ajudar no equilíbrio das finanças ao ter uma ferramenta adicional para pagamento de suas despesas.

No entanto, mesmo após o objetivo ser alcançado, existe uma grande possibilidade do cobiçado cartão não atender nossas necessidades por um mero detalhe: o limite de crédito aquém do esperado. Mas o que fazer para mudar este panorama? Siga a leitura abaixo e entenda as melhores opções.

Leia mais: Cartão de crédito com limite alto: 13 opções em 2023

5 estratégias que funcionam para aumentar o limite do cartão

Ampliar o limite do cartão de crédito frequentemente se mostra como um desafio, já que as instituições financeiras avaliam diversos elementos ao determinar o crédito disponível.

Contudo, existe um método eficaz que combina o uso contínuo do cartão com responsabilidade fiscal, construindo a confiança do banco em você e, por conseguinte, abrindo caminho para a expansão de limites e serviços. Confira a seguir.

1. Manutenção atualizada da renda

Muitas vezes, as pessoas obtêm um cartão de crédito e concentram-se apenas em usá-lo, esquecendo-se de atualizar seus rendimentos junto à instituição financeira, no entanto, esse é um passo indispensável.

Garantir que sua renda esteja sempre atualizada permite que o banco reavalie periodicamente seus limites de crédito, fazendo os ajustes de acordo com sua capacidade financeira.

2. Pagamento integral da fatura sempre

Quanto ao pagamento da fatura do cartão, é fundamental liquidar sempre o valor total. Efetuar um pagamento mínimo pode transmitir uma imagem de falta de controle financeiro, reduzindo suas chances de obter um limite maior.

3. Pontualidade no pagamento da fatura

Complementando o ponto anterior, é vital honrar o vencimento da fatura. Atrasos podem indicar ao banco uma gestão financeira deficitária, impactando negativamente sua credibilidade. Manter os pagamentos em dia é um passo crucial para acessar melhores condições e créditos.

4. Estratégia consciente de parcelamento

Embora o uso do cartão seja essencial para aumentar o limite, isso não implica em efetuar compras com parcelamentos extensos.

Muitos optam pelo crédito pela facilidade de parcelamento, contudo, acumular compras com longos períodos de parcelas em um curto espaço de tempo não é bem visto pelos bancos. Se necessário parcelar, prefira termos mais curtos, como 3, 4 ou 5 prestações, evitando sequências de 10 ou 12 meses.

5. Utilização frequente do cartão

Pode parecer um conselho simples, mas é essencial utilizar seu cartão com frequência, sinalizando para o banco seu interesse em usar esse recurso para gerenciar suas despesas.

Se busca um aumento de limite, considere transferir pagamentos regulares e despesas fixas para o cartão. Isso ajuda o banco a compreender seu perfil financeiro e, possivelmente, ajustar seu crédito de acordo.

Se planeje para o aumento de crédito

Ao seguir essas estratégias, você estará construindo o caminho para conquistar o tão desejado aumento no seu poder de compra. Lembre-se, a combinação de responsabilidade financeira e uso estratégico do cartão pode ser a chave para alcançar seus objetivos.

*Com informações do Jornal Contábil.

Se o assunto é do seu interesse, confira o vídeo abaixo para conhecer mais algumas dicas sobre a melhor maneira de aumentar o seu limite do cartão.

Leia também: Você tem cartão Mastercard? Corre para sacar R$ 1,2 mil HOJE