Guia definitivo para pedir crédito EXTRA no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal implementou a plataforma Caixa tem na vida dos brasileiros durante o período pandêmico, para que o app fosse uma ponte entre a instituição e os cidadãos que recebiam o auxílio emergencial. Hoje, o aplicativo segue sendo utilizado para fins de repasses sociais, mas também oferece a oportunidade de seus usuários pedirem uma linha de crédito extra. Siga a leitura e entenda o passo a passo para conseguir.

Aprenda o passo a passo para solicitar um empréstimo diretamente no aplicativo Caixa Tem. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O dinheiro que você precisa

A Caixa Econômica Federal, buscando proporcionar alternativas financeiras, disponibiliza também empréstimos através do aplicativo Caixa Tem, visando atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas em busca de um respiro nas despesas mensais.

Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre como solicitar esse serviço de maneira descomplicada e rápida.

Leia mais: Veja como sacar até mais de R$ 2.900,00 da Caixa, todos os anos, sem empréstimo

Passo a passo para solicitar o empréstimo no Caixa Tem

Para dar início ao processo, o usuário deve acessar o aplicativo Caixa Tem e realizar o login em sua conta, proporcionando a base necessária para as etapas seguintes;



Na tela principal do aplicativo, é fundamental localizar a opção “Empréstimo”, sendo esse o ponto de partida para quem busca as facilidades oferecidas pela Caixa;



No caso de ser o primeiro uso da conta neste dispositivo, é necessário seguir as orientações fornecidas pelo aplicativo para liberar o acesso, garantindo a segurança do processo;



Ao entrar a seção de empréstimos, o usuário se depara com um chat interativo. Para continuar o processo é só tocar no botão “Simular e Contratar”, o que resulta na verificação de elegibilidade por parte do aplicativo.

Em caso de aprovação do empréstimo, o usuário é orientado pela Caixa a seguir os passos indicados para formalizar a contratação da linha de crédito. Em situação contrária, a recomendação é acessar o aplicativo mais tarde para verificar a possível liberação da solicitação.

As modalidades de empréstimo

A Caixa oferece duas modalidades do Crédito Caixa Tem: Empreendedor PF e Microempreendedor Individual (MEI).

Empreendedor PF

Destinada a pessoas físicas com dívidas bancárias inferiores a R$ 3 mil em 31 de janeiro de 2022, essa modalidade permite empréstimos de até R$ 1 mil, com prazo de até 24 meses para pagamento e uma taxa de até 3,99% ao mês. Todo o processo é realizado de forma digital, sem a necessidade de visitar uma agência física.

Microempreendedor Individual (MEI)

Disponível para quem possui MEI há mais de doze meses, essa opção exige um faturamento anual inferior a R$ 81 mil e dívidas bancárias abaixo de R$ 3 mil em 31 de janeiro de 2022.

Com condições mais favoráveis, permite empréstimos de até R$ 3 mil, com uma taxa de até 3,60% ao mês. A contratação, entretanto, requer a presença física do solicitante em uma agência da Caixa.

É relevante observar que, conforme informações do site da Caixa Econômica Federal em 27 de julho de 2023, o programa “Crédito Caixa Tem” encontra-se suspenso para novas contratações, sem previsão de retorno.

Essa suspensão representa um cenário dinâmico que merece atenção, e os interessados devem estar atentos às atualizações fornecidas pela instituição bancária.

Assista ao vídeo abaixo e entenda mais detalhes sobre o processo de solicitação de empréstimo pelo Caixa Tem.

Leia também: Grande notícia do Caixa Tem: bônus de R$ 300 pode estar disponível em seu CPF