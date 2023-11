Recentemente pesquisadores descobriram uma relação direta entre a poluição do ar e o desenvolvimento de Alzheimer. Através de um estudo realizado entre pesquisadores da China e Reino Unido — dados alarmantes vieram à tona: pessoas que moram próximas a áreas movimentadas correm mais riscos de desenvolver Alzheimer e alterações cerebrais. Veja todos os detalhes da pesquisa abaixo.

Alzheimer poluição pode piorar a doença e aumentar chance de desenvolvê-la | Foto de Maxim Tolchinskiy na Unsplash

Pesquisa revela informação alarmante sobre Alzheimer

O Alzheimer é uma das doenças mais temidas pelas pessoas. Haja vista que há a redução significativa das células do cérebro — ocasionando sérios prejuízos à memória do paciente.

Esta pesquisa analisou cerca de 460 mil participantes ao longo de 10 anos. Acarretando em dados totalmente alarmantes para os pacientes do mundo inteiro. Que aquelas pessoas que residem em áreas muito poluídas — possuem mais chances de desenvolverem Alzheimer.

Portanto — este tráfego rodoviário que acaba acarretando em poluição e fumaças; acaba prejudicando diretamente a saúde do cérebro. A pesquisa concluiu que a poluição atmosférica está diretamente relacionada ao aumento do risco de demência.

Lembrando que dentre esses poluentes, encontram-se mais precisamente o PM2,5 e o nitrogênio. Lembrando que este estudo acabou relacionamento somente a poluição do ar; dispensando a poluição sonora em relação ao desenvolvimento do Alzheimer.

Esta pesquisa acabou entregando dados precisos para os pesquisadores. Haja vista que foram verificados com bastante intensidade esses aspectos relacionados à doença.

O que acaba associando de maneira precoce alguns siontomas com o desenvolvimento do Alzheimer. Auxiliando diretamente no controle da doença.

Benefícios para saúde pública e futuras pesquisas

Essa descoberta acarreta em vários benefícios para à saúde pública. Haja vista que com essa descoberta — o Governo pode inserir algumas medidas para visar a redução dos índices de moradores em regiões próximas à áreas poluídas.

Além disso, pode ser usado técnicas sanitárias para conseguir reduzir os índices de ativos poluentes nestas regiões. Principalmente em vias de alto transporte de cargas.

A fim de conseguir neutralizar os efeitos oriundos da poluição na saúde dos pacientes. Haja vista que por mais que os efeitos não sejam imediatos, mas à longo prazo há efeitos colaterais que podem ser bastante prejudiciais à saúde.

Estes estudos foram realizados em regiões cujo os índices de ativos poluentes são acima do normal;

Ademais — apenas usar esta informação oriunda do estudo para conseguir blindar os efeitos oriundos da poluição na saúde dos pacientes com chances de desenvolver Alzheimer.

