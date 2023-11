O WhatsApp segue como a principal plataforma de mensagens do planeta e, através das constantes atualizações – principalmente em 2023 – tem melhorado a experiência de seus usuários e a forma como se comunicam. No entanto, nada seria mais sem graça na comunicação em ambiente digital se não houvesse o emoji, considerado a principal ferramenta para traduzir nossas emoções através de apenas uma figurinha. A seguir, conheça o real significado de um famoso emoji amplamente usado no app.

É de chocolate? Você nem desconfia o significado deste emoji do WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O segredo do emoji

O WhatsApp, em suas constantes atualizações não só incluiu a opção de permitir que os áudios sejam reproduzidos apenas uma vez, como também introduziu as mensagens de vídeo circulares, permitindo que os usuários gravem e enviem mensagens visuais de forma inovadora.

Dentro das conversas, a expressão emocional é facilitada pelo uso de emojis, que abrangem uma gama variada de sentimentos, como tristeza, alegria, calor, frio e felicidade.

Entre os emojis, os corações são considerados os mais importantes na hora de expressar suas emoções, cada um carregando sua própria conotação. Um dos mais recentes a ser acrescentado à coleção é o coração marrom.

Continue lendo, logo abaixo, e entenda algumas peculiaridades sobre este emoji da plataforma de mensagens mais utilizada nos quatro cantos do mundo.

Entenda o significado do emoji de coração marrom no WhatsApp

O coração marrom pode assumir significados diversos dependendo do contexto em que é empregado nas conversas do WhatsApp. Associado à terra, o coração marrom expressa apreço pela natureza e pode também estar relacionado à fertilidade e à possibilidade de ter filhos.

Segundo a Emojipedia, esse emoji também é amplamente utilizado para abordar questões ligadas à identidade racial. Em outros cenários, é descrito como um coração em formato de chocolate, sendo empregado em ocasiões especiais, como o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães;

O coração marrom é o último de uma série de nove emojis que apresentam variações de tonalidade. Aprovado como parte do Unicode 12.0 em 2019, foi adicionado ao Emoji 12.0 no mesmo ano.

Conclusão:

O WhatsApp continua aprimorando suas funcionalidades, adicionando novos recursos e emojis, como o coração marrom, para enriquecer nossas conversas e permitir a expressão de uma ampla gama de emoções e sentimentos.

Para uma compreensão mais aprofundada do significado de emojis específicos, como o coração marrom, é sempre aconselhável recorrer a fontes confiáveis, como a Emojipedia, por exemplo.

E você, entende tudo de emojis? Se a resposta for não, assista ao vídeo abaixo e confira o significado de cada um deles, no WhatsApp!

