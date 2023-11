Estamos presenciando mais um avanço da tecnologia no segmento de inteligência artificial. Agora as buscas feitas através do Google serão recheadas de I.A e com isso os resultados serão cada vez mais precisos. Veja abaixo todos os detalhes e descubra como usar a nova ferramenta do Google.

Aprenda como liberar a IA do Google em seu buscador | Foto de Firmbee.com na Unsplash

Google lança complemento ao buscador

O Google é um dos buscadores mais populares do mundo. Sendo até mesmo sinônimo de pesquisa: “Dá um Google aí”. Através do mesmo é possível encontrar tudo que se pesquisa na internet. Sendo completo, agora ficará ainda mais. A empresa lançou um complemento ao buscador a fim de auxiliar cada vez mais na interação entre humanos e inteligência artificial.

Trata-se do uso da I.A para encontrar respostas automáticas através do Google — com tópicos relevantes e que linkam o conteúdo para sites relevantes. O intuito do complemento é simplificar cada vez mais os resultados oriundos do buscador — transformando o acesso direto as informações ainda mais ágil.

Lembrando que este complemento não se trata de uma extensão do Bard, a I.A do Google — mas da Experiência de Pesquisa Generativa (SGE). Veja o que é preciso para ativá-la.

Leia mais: Inteligência Artificial pode te deixar rico: 7 formas de ganhar dinheiro

Passo a passo de como ativar a SGE

Milhares de donos de sites estão preocupados. Haja vista que isso poderá influenciar diretamente no ranqueamento das palavras-chaves na internet. Entretanto, para os usuários — será realmente um divisor de águas.

Entre no site Search Labs do Google: é necessário acessar o site do Search Labs do Google, a fim de experimentar pela primeira vez essa experiência.

Caixa de seleção SGE: Agora verifique a ferramenta de seleção da ferramenta e realize a ativação da mesma;

Buscador do Google: vá para o buscador do Google e realize o teste de pesquisa.

Portanto, a partir de então, será possível verificar o uso da I.A diretamente no buscador do Google. Lembrando que por enquanto, a tecnologia está disponível somente para os navegadores Chrome.

Nos demais dias serão distribuídos de maneira gradativa as versões mobile do navegador. Em contraste com o Bard, isto é um complemento ao buscador; facilitando cada vez mais a integração dos usuários e o ambiente de pesquisa.

O uso da extensão é totalmente gratuita e isenta de qualquer taxa. Ainda está em fase de testes, por esse motivo, é possível que hajam bugs ou problemas referentes à plataforma. Que devem ser corrigidos nos próximos dias.

Tudo indica que nos próximos meses a novidade chegará até os demais navegadores; sendo necessário simplesmente acessar o buscador do Google e aproveitar o uso da I.A.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Como encontrar grupos do WhatsApp sobre assuntos do seu interesse