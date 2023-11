Boa notícia — a fatura de energia elétrica é uma das contas que mais pesam nos lares dos brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta semana que haverá uma pausa nas cobranças das tarifas referentes ao valor da conta de luz. Veja todos os detalhes abaixo.

Como a conta de luz pode ficar mais barata no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conta de luz ficará mais barata neste mês

Há mais de 01 ano as condições climáticas no Brasil estão favoráveis para a produção de energia elétrica. Haja vista que os reservatórios de águas têm sido preenchidos com excelência favorecendo a geração de energia.

Logo — a bandeira aplicada no Brasil durante todos estes meses, desde abril do ano passado — é a bandeira verde. Representando que não há um adicional de taxas ou tarifas na fatura de energia elétrica.

Com isso as casas, condomínios e residenciais acabam tendo suas energias barateadas. Isto é — para as empresas que estiverem conectadas ao sistema nacional de energia elétrica comandado pela Aneel. Entender como realmente estas bandeiras funcionam é de suma importância.

Dependendo da bandeira aplicada, poderão ter ou não taxas e tarifas. Logo elas servem não somente como indicadores de preços — mas para saber como estão os geradores de energia neste período do ano.

Quando as condições climáticas não estão favoráveis; a geração de energia acaba ficando mais cara. Com isso é necessário que haja tarifas e adicionais na fatura elétrica do brasileiro.

Novidade é anunciada para os brasileiros

Entretanto, uma grande novidade foi confirmada para o bolso dos brasileiros. Durante este período que se passou e os próximos meses — a Aneel garantiu que as condições climáticas seguem favoráveis.

Isso representa que a bandeira vigente continua sendo verde — e que não haverá qualquer adição ou tarifas nas contas de energia elétrica. Isso proporciona aos consumidores um grande alívio financeiro.

É uma notícia que está sendo recebida com muito zelo pelos brasileiros — na qual permite que os brasileiros consigam desafogarem um pouco mais o bolso das dívidas e aproveitarem a economia referente a fatura de energia elétrica.

Ademais, é possível pedir esta fatura diretamente pelo endereçod de e-mail. Isso facilita que os consumidores não esqueçam de pagarem os seus débitos ou os mesmos acabem atrasando ou coisa do tipo. Desse modo, é de suma importância sempre manter a fatura de energia elétrica em dia.

Isso acaba auxiliando diretamente no barateamento da conta de energia dos próximos meses, evitando adição de juros e adicionais oriundos de tarifas de atraso.

