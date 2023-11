Veja como sacar até mais de R$ 2.900,00 da Caixa, todos os anos, sem empréstimo

A Caixa é responsável por repassar diferentes benefícios sociais e também valores a trabalhadores contratados através da CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho.

E como pode ser possível sacar R$2.900 na Caixa, anualmente, sem fazer empréstimo? É mais fácil do que você pode imaginar, acredite!

A seguir, continue lendo para entender como obter esta vantagem na Caixa Econômica Federal.

Entenda como fazer saque de quase R$3 mil, todos os anos, na Caixa. Não é empréstimo!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saque anual na Caixa sem empréstimo: entenda

O saque-aniversário da Caixa conquistou uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada, oferecendo a oportunidade de retirar parte do FGTS sem necessidade de demissão ou aposentadoria.

Atualmente, mais de 9,7 milhões de trabalhadores no Brasil escolheram aderir a esta modalidade na Caixa. Para fornecer todas as informações essenciais sobre o saque-aniversário, elaboramos um guia abrangente. Confira na sequência.

Saque-Aniversário: entenda do que se trata

O saque-aniversário da Caixa é uma modalidade que permite aos trabalhadores retirar uma porcentagem do dinheiro do FGTS, anualmente, baseada no saldo disponível nas contas ativas ou inativas.

A habilitação para o saque-aniversário ocorre por meio do aplicativo do FGTS, ou do site da instituição, com certificado digital. Após a ativação, o trabalhador pode sacar uma parte do saldo disponível nas contas do FGTS no mês do seu aniversário.

Dúvidas Frequentes sobre o Saque-Aniversário:

É possível voltar para o saque-rescisão?

Sim, mas somente após dois anos e um mês da opção pelo saque-aniversário.





O saque ocorre no mês de aniversário e nos dois meses seguintes, com solicitação até o último dia do mês de aniversário.





Não, o dinheiro permanece retido até o término do período estipulado de dois anos e um mês.





Correto, apenas as parcelas anuais são permitidas em caso de demissão.

Valores do Saque-Aniversário:

O valor da parcela é calculado com base no saldo disponível na conta do FGTS, com acréscimo de uma parcela fixa de acordo com faixas de valores.

Onde receber o Saque-Aniversário?

Atualmente, é possível escolher a conta para receber o FGTS, utilizando o saque-digital para transferência bancária.

Saque na conta do FGTS: entenda os casos possíveis

Apesar do saque-aniversário, há exceções que permitem a retirada integral do saldo, como compra de moradia própria, casos de doenças graves, aposentadoria, calamidade pública, entre outros.

Vantagens do Saque-Aniversário:

Além de possibilitar o planejamento financeiro, o saque-aniversário oferece a antecipação do benefício, permitindo ao trabalhador utilizar o valor anual de forma estratégica.

Antecipação do Saque-Aniversário:

A antecipação, disponível desde 2020, possibilita ao trabalhador contratar um empréstimo com garantia no FGTS, utilizando o saldo disponível para antecipar as parcelas anuais do benefício, sem mensalidades.

Pré-requisitos para Contratação do Empréstimo:

Maior de 18 anos ou emancipado;

CPF regular na Receita Federal;

Conta corrente ou poupança;

Saldo na conta FGTS;

Opção pelo saque-aniversário;

Autorização para acesso aos dados do FGTS.

As informações abrangem todos os aspectos do saque-aniversário do FGTS, proporcionando uma visão abrangente dessa modalidade benéfica para os trabalhadores brasileiros.

Veja mudanças propostas para o saque-aniversário:

