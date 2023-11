Este é o “preço” que o Nubank cobra para te dar um empréstimo consignado

Você é cliente Nubank, está precisando de dinheiro e avaliando a possibilidade de contratar um consignado do banco digital?

Então venha entender todos os prós e contras desta modalidade de empréstimo, oferecida por esta instituição financeira.

A seguir, continue lendo para saber mais detalhes sobre o consignado do Nubank.

Nubank: entenda os custos envolvidos no consignado/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: prós e contras do NuConsignado

O Nubank apresenta sua mais recente oferta, o NuConsignado, uma modalidade de empréstimo consignado voltada para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Este novo serviço, anunciado como parte da constante expansão de produtos e serviços da instituição financeira digital, vem se destacando pela simplicidade, facilidade e rapidez no processo de contratação, disponível diretamente no aplicativo do banco digital.

O diferencial do NuConsignado reside nas taxas de juros mais baixas, uma vez que o pagamento das parcelas é automaticamente descontado do benefício do contratante, minimizando consideravelmente o risco de inadimplência pelos usuários.

No aplicativo Nubank, os clientes têm a praticidade de simular e contratar o crédito consignado, assim como antecipar parcelas ou quitar o valor total da dívida.

Esta abordagem tem como objetivo principal simplificar o gerenciamento do empréstimo com o banco digital, proporcionando maior controle ao usuário sobre seu contrato.

Empréstimo consignado: entenda o que é

O empréstimo consignado, como já destacado, tem como principal característica o desconto em folha, em que o valor da parcela mensal é deduzido diretamente do benefício concedido pelo INSS.

Além da praticidade, esta modalidade de empréstimo ainda é favorecida por taxas de juros mais baixas, em comparação com outras formas de crédito, em função do menor risco de inadimplência associado a esse modelo.

A margem consignável, estipulada pela Lei 14.131/21, representa o percentual da renda que o aposentado ou pensionista pode comprometer com a contratação. Atualmente esta margem está limitada a 40% do benefício, sendo 35% destinados a empréstimos e 5% ao cartão de crédito consignado.

Leia mais: Banco que compra empréstimo consignado existe; veja qual

NuConsignado: entenda as taxas praticadas pelo banco

Quanto às taxas do NuConsignado, a instituição pratica uma média de juros que corresponde a 1,55% ao mês, variando entre 1,35% e 1,75%, conforme informações disponíveis no site do INSS.

Cabe ressaltar que o percentual máximo permitido por lei é de 1,84% ao mês. Ao comparar estes números com as médias de outros bancos, é possível observar uma vantagem bastante atraente. Como exemplo de comparação, o Banco do Brasil apresenta taxa média de juros em torno de 1,79%, ao mês, enquanto o Itaú cobra cerca de 1,82% por mês.

Para simular ou contratar o NuConsignado, basta acessar a seção “Empréstimos e Consignado” no aplicativo do Nubank. As taxas de juros praticadas pelos bancos estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo Meu INSS.

Antes de contratar este tipo de empréstimo esteja certo de considerar todas as variáveis, como taxa de juros, valor e quantidade de parcelas, já que ele compromete parte do benefício e seu pagamento é descontado diretamente da sua folha, impactando sensivelmente no valor total.

Você está devendo no cartão Nubank? Veja como funciona o perdão da dívida:

Leia mais: Nubank: clientes precisam ter cuidado; alerta urgente