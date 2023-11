Estas guerras AINDA estão acontecendo e ninguém sabe

Estudiosos já afirmaram que o maior fracasso da humanidade é lutar contra ela mesmo e isso acontece sempre que ocorrem guerras, onde inocentes acabam perdendo suas vidas, além dos inúmeros prejuízos econômicos e estruturais que ocorrem nas regiões. Infelizmente, no momento há duas guerras que estão em foco, mas engana-se quem acredita que elas são as únicas, portanto, confira 5 guerras que estão acontecendo além das que estão saindo nos noticiários.

Confira as guerras que estão acontecendo no mundo neste momento | Imagem de Brigitte Werner por Pixabay

Colômbia e Mianmar

Desde 2016, o mundo acredita que a Colômbia está em paz, por conta do acordo que foi assinado com as FARC, contudo, na prática isso não é verdade e aterroriza até hoje todos os moradores do local.

O país é bastante conhecido pelas décadas de luta internacional, mas até hoje sofre com problemas civis de violência. Algo parecido ocorre com Mianmar, a nação possui um dos conflitos de guerra mais longos de toda a história.

Eles existem desde a independência do país que ocorreu em 1948, mas as tensões aumentaram com o golpe militar que ocorreu há dois anos, o que originou um combate ainda mais violento contra o controle dos militares.

Haiti e Turquia

Após todo aquele cenário de calamidade que atingiu o Haiti, além dos danos estruturais e financeiros que infringiu o local, o país também precisou lidar com a violência.

Pois começaram a haver problemas com a segurança pública e tudo piorou após o presidente local ter sua vida tirada em 2021, quando gangues ampliaram seu poder de controle na localidade. Na Turquia o conflito ocorre desde 1984, entre o país e os grupos curdos.

Os grupos rivais são liderados pelo PKK e há anos está sendo um grande combate entre os dois, isso já ceifou com várias vidas na região.

Líbia

Por fim, há a Líbia, país onde até os dias atuais é um grande palco de batalhas violentas que ceifam a vida de várias pessoas todos os dias. Tudo isso ficou ainda mais intenso após a queda de Gaddafi.

Com isso, vários grupos armados apoiados até mesmo por potências internacionais, começaram a disputar o controle do país em questão e por conta da presença do Estado Islâmico na região, tudo ficou apenas mais perigoso.

E mesmo que os conflitos citados não sejam tão divulgados pelas mídias, eles tiram vida tanto como os conflitos que estão ocorrendo em Israel ou como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

