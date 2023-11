Mega PIX do BB vai distribuir R$ 2,2 Bi; seu CPF está na lista

O Banco do Brasil (BB) vai realizar um surpreendente pagamento no último dia deste mês de novembro e o valor a ser depositado não está relacionado ao 13° salário. O repasse feito pela instituição financeira será efetuado por meio de depósito em conta corrente, poupança-ouro ou em espécie. Acompanhe a leitura a seguir e saiba mais sobre valores e quem poderá receber os valores.

Hora certa para receber

O Banco do Brasil está prestes a realizar a liberar uma quantia financeira significativa a um determinado grupo de brasileiros, e não se trata do tradicional 13º salário.

No dia 30 de novembro, a instituição bancária fará um repasse considerável de R$ 2,249 bilhões, destinado à distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas, conforme comunicado oficial.

Dividendos e JCP: os números por trás do repasse

O montante destinado aos dividendos atingirá a marca de R$ 291,05 milhões, representando R$ 0,101988 por papel.

Paralelamente, os acionistas do Banco do Brasil receberão um total de R$ 1,958 bilhão em JCP, equivalente a R$ 0,68622 por ação. Importante ressaltar que esses valores têm como base o desempenho no terceiro trimestre deste ano.

Detalhes do pagamento do Banco do Brasil

Os beneficiários, que são os detentores das ações da empresa, têm até o fechamento da sessão do dia 21 de novembro para garantir o recebimento do pagamento do Banco do Brasil, tanto referente aos dividendos quanto aos JCP. Aqueles que adquirirem papéis após essa data não serão elegíveis para receber os valores.

De acordo com a legislação em vigor, o JCP está sujeito à aplicação de Imposto de Renda na fonte, com uma exceção relevante. Acionistas isentos desse tributo precisam comprovar essa condição até o dia 23 de novembro em uma agência do banco.

Depósito dos dividendos e JCP: o que os acionistas precisam saber

O pagamento do Banco do Brasil será efetuado por meio de depósito em conta corrente, poupança-ouro ou em espécie. Contudo, acionistas com cadastro desatualizado terão a remuneração retida até a regularização dos dados em uma agência do BB.

Para isso, serão necessários documentos como carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço para pessoas físicas, e estatuto ou contrato social e prova de representação para pessoas jurídicas.

É válido ressaltar que os primeiros a receber serão os investidores com ações custodiadas na Central Depositária da B3, responsável por repassar o montante aos acionistas titulares. O Banco do Brasil, mais uma vez, reforça seu compromisso com a transparência e a eficiência em suas operações financeiras.

