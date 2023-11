Tem R$ 600? Veja quais negócios lucrativos você pode abrir

O caminho empreendedor, por vezes, é visto como uma trilha destinada apenas àqueles munidos de recursos substanciais.

No entanto, essa perspectiva está consideravelmente distante da realidade atual do mercado. Diversos modelos de negócios promissores podem ser lançados com um investimento inicial considerado bem acessível.

Neste artigo, apresentaremos 17 ideias de empreendimentos que podem ser iniciados com um capital de até R$ 600. A seguir, continue lendo e explore oportunidades alinhadas a orçamentos enxutos, mas que prometem retorno e crescimento no vasto universo do empreendedorismo.

17 ideias de negócios lucrativos para iniciar com até R$ 600/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Negócios lucrativos: entenda as oportunidades

A revolução digital e o avanço tecnológico ampliaram as possibilidades para aspirantes a empreendedores com orçamentos limitados.

Atualmente, é possível gerenciar negócios rentáveis do conforto do lar, eliminando custos associados ao empreendedorismo tradicional, como aluguel de espaço físico e transporte.

Mesmo no setor comercial, historicamente ligado à necessidade de um ponto físico, surgem alternativas viáveis que possibilitam o início de operações com recursos modestos.

Em um cenário onde transparência e precisão são fundamentais, o planejamento inicial se revela crucial. Ele proporciona clareza sobre o investimento necessário, afastando imprevistos financeiros indesejados.

Tipos de negócios para iniciar com pouco dinheiro

O ato de empreender inicia-se com a identificação de um nicho que desperte a paixão do empreendedor, mas também prometa resultados financeiros com um investimento inicial acessível.

Envolvendo diversos campos, desde a culinária até a educação, estas ideias revelam que a paixão é um impulsionador, mas a atenção às oportunidades de mercado é essencial.

No entanto, é essencial pesquisar e analisar as opções a para evitar propostas ilusórias de lucro fácil e rápido. O planejamento, aliado à diligência e inteligência estratégica, se torna um trunfo para o empreendedor iniciante, mas prudente.

A seguir, apresentamos 17 ideias de negócios que testemunham a viabilidade de empreender com poucos recursos, mas com astúcia e determinação.

Plataformas de Comércio Online

Venda uma variedade de produtos em ambientes virtuais, como Elo7 e Enjoei.



Comércio Eletrônico

Estabeleça uma loja online, abrangendo setores diversos, desde alimentação até moda.



Negócio de Alimentação

Explore a venda de comidas caseiras, atendendo a demandas como doces, salgados e refeições para pets.



Presentes Personalizados

Esteja concentrado na criação de presentes e lembranças personalizadas, atendendo tanto consumidores individuais quanto empresas.



Aulas Particulares

Ofereça aulas de idiomas, culinária, música, reforço escolar, aproveitando experiências prévias.



Gastronomia Local

Explore produtos locais em pequenas cidades ou introduza inovações gastronômicas em mercados menores.



Hospedagem Residencial

Utilize plataformas como Airbnb para hospedar turistas, oferecendo uma experiência atenciosa.



Produção de Videoaulas

Crie videoaulas de alta qualidade com investimento inicial mínimo, explorando o campo educacional.



Ensino a Distância

Ministre aulas virtuais ao vivo utilizando plataformas de videoconferência.



Revisão Editorial

Ofereça serviços de revisão de textos com custos praticamente nulos, destacando-se pela qualificação e experiência.



Animação para Eventos Infantis

Anime festas infantis com baixo investimento, focando em materiais lúdicos e vestimentas alegres.



Brechós Virtuais

Curadoria e venda de roupas de segunda mão em redes sociais, com ênfase em apresentação visual.



Leia mais: Renda extra para o Natal: 8 boas ideias para lucrar em 2023



Comércio Eletrônico via Instagram

Utilize o Instagram como mercado virtual para diversos produtos, priorizando qualidade de imagens e engajamento.



Comida Rápida e Confeitaria

Estabelecimentos próximos a instituições educacionais, atendendo à demanda de estudantes por refeições ágeis.



Serviço de Manutenção de Computadores

Inicie um negócio de manutenção de computadores em casa, expandindo-o a longo prazo.



Marmitas Fit

Ofereça refeições balanceadas para quem busca alternativas saudáveis, com investimento inicial modesto.



Gastronomia para Eventos

Crie um negócio de culinária para festas a partir de casa, começando localmente com potencial de expansão.

No vídeo abaixo, veja ideia de negócios lucrativos para começar com pouco dinheiro:

Leia mais: Precisa de uma renda extra? Veja como economizar de forma fácil