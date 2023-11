Quase 100% de desconto em dívidas; veja qual é o app que faz isso

Um aplicativo inovador oferece a oportunidade de liquidar dívidas com descontos significativos, chegando a até 99%.

A plataforma, em destaque, está proporcionando condições especiais para aqueles que buscam regularizar suas pendências financeiras.

Quer saber como conseguir descontos para renegociar estas dívidas? A seguir, continue lendo e veja como funciona a plataforma.

App oferece até 99% de desconto para renegociar dívida: entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Recentemente, o governo deu início ao processo de renegociação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), abrindo caminho para estudantes com inadimplência no programa.

Durante esta fase, a renegociação possibilita descontos impressionantes, alcançando até 99%, em determinados casos.

O serviço está acessível para aqueles que possuem dívidas até metade do ano corrente, referente a contratos firmados até 2017.

O prazo para aproveitar estas condições especiais se encerra no próximo ano. Detalhes mais específicos podem ser encontrados a seguir.

Renegociação do FIES: entenda como funciona

A renegociação do Fies está em pleno andamento, abrindo oportunidades para estudantes do ensino superior.

A iniciativa engloba aqueles que formalizaram seus contratos em 2017 e estavam na fase de pagamento, conhecida como fase de amortização, até o final de junho deste ano.

Para tornar o processo mais acessível, o governo oferece a opção de quitar as dívidas, através dos aplicativos da Caixa (disponíveis para Android e iOS) ou do Banco do Brasil (também disponíveis para Android e iOS).

Além disso, os beneficiários do programa recebem descontos especiais, variando de acordo com o tempo de inadimplência:

Até 90 dias: 12% de desconto sem parcelamento;

De 90 a 359 dias: 12% de desconto para pagamentos à vista;

A partir de 360 dias: descontos entre 77% e 99%.

Veja mais detalhes sobre como conseguir descontos de até 99% na dívida do FIES:

Veja pré-requisitos para ganhar mais desconto na renegociação

Condições especiais são oferecidas para facilitar o pagamento das dívidas. Alunos inscritos no Cadastro Único, ou que receberam o Auxílio Emergencial em 2021, e que possuem aproximadamente cinco anos de atraso no pagamento, desfrutam de um desconto expressivo de 99% para pagamentos à vista.

Aqueles com menor tempo de dívida recebem descontos proporcionais, chegando a 92%, enquanto outros estudantes podem obter até 77%.

Os beneficiários também podem contar com a isenção de juros e multas ao acionar um fiador, com a opção de efetuar o pagamento em 150 parcelas a partir de R$ 200.

O processo de quitação das dívidas por meio do aplicativo é simples. Para aqueles que formalizaram o contrato do Fies pela Caixa, o pagamento pode ser realizado pelo app FIES Caixa (disponível para Android e iOS), seguindo as seguintes etapas:

Acesse “Renegociação 2023”; Analise as opções disponíveis; Selecione o prazo de pagamento; Verifique seus dados; Concordando com o Termo de Adesão, confirme e imprima o boleto.

É importante destacar que a conclusão da operação está condicionada ao pagamento do boleto. No caso do aplicativo do Banco do Brasil, a opção de pagamento está disponível nas seções “Solução de dívida”, “Renegociação FIES” e “Renegociar contrato”, permitindo que o estudante efetue o pagamento diretamente no aplicativo.

