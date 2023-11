Você atendeu e ficou MUDO? Por que números estranhos te ligam sempre assim

Ao atender o telefone e se deparar com um silêncio um tanto incômodo, é comum deixar a imaginação correr solta em direção a situações preocupantes. No entanto, a explicação para essa situação é muito menos dramática do que se poderia imaginar. Você quer mesmo saber por que pode receber uma chamada silenciosa? Continue a leitura a seguir e saiba qual a explicação para esse “mistério”.

Descubra os motivos por trás das incômodas e insistentes chamadas silenciosas que todo mundo recebe. — Foto: Reprodução

Chamadas inconvenientes e misteriosas

Alguns números insistem em ligar para o seu celular e permanecem em absoluto silêncio? Já atendeu uma chamada apenas para se deparar com o vazio do outro lado da linha?

Essa situação comum intriga muitos usuários de celulares e infelizmente é muito mais comum do que podemos imaginar. Mas qual a explicação para essas ligações silenciosas? Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre este irritante mistério telefônico.

O que acontece durante uma chamada silenciosa no seu celular?

Ao atender o telefone e se deparar com um silêncio um tanto incômodo, é comum deixar a imaginação correr solta em direção a cenários preocupantes. No entanto, a explicação para essa situação é muito menos dramática do que se poderia imaginar.

Essas chamadas silenciosas têm um propósito estritamente comercial. Os call centers utilizam softwares que realizam chamadas automáticas em massa;

Se um operador estiver disponível quando você atender, a chamada prossegue como de costume; caso contrário, você será ‘saudado’ pelo silêncio;

Essa prática permite que os centros de atendimento maximizem a produtividade, garantindo que os operadores estejam sempre envolvidos em chamadas ativas.

Como impedir essas chamadas no seu celular?

Para aqueles que consideram essas ligações uma verdadeira irritação, existem medidas legais que podem ser tomadas.

É possível registrar-se no Cadastro Nacional de Não Perturbe, uma iniciativa que restringe as chamadas de telemarketing para os inscritos.

Bloqueio de números e controle individual

Outra ação eficaz que você pode adotar é bloquear números específicos diretamente do seu telefone.

Se um número persistente continua a incomodá-lo com chamadas silenciosas, adicione-o à lista de bloqueio do seu dispositivo. Essa solução imediata e eficaz lida diretamente com o problema em um nível pessoal.

Conclusão para a sua paz

Ao adotar ações apropriadas, como se cadastrar no Cadastro Nacional de Não Perturbe e bloquear números indesejados, é possível diminuir ou até mesmo dar um fim a essas interrupções em sua rotina diária.

