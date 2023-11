Aviso: este tipo de capacete é ilegal no Brasil e muitos não sabem

Os dispositivos móveis se tornaram quase que uma extensão do nosso corpo por conta da versatilidade de suas funções que acabam resolvendo a maior parte de nossas tarefas diárias. Por conta disso, fabricantes de capacete para motociclistas criaram um sistema que dá praticidade e segurança ao condutor, sem que seja preciso segurar o aparelho em pleno trânsito. Mas o que diz a lei sobre o equipamento? Continue a leitura abaixo e saiba mais informações.

Capacetes com intercomunicadores e até autofalantes Bluetooth são proibidos, segundo a legislação de trânsito. — Foto: Reprodução

Proibido e polêmico

Hoje em dia, os celulares se tornaram praticamente indispensáveis, inclusive para os motociclistas que buscam praticidade no trânsito.

Capacetes equipados com intercomunicadores ou alto-falantes Bluetooth são uma escolha comum, permitindo que pilotos recebam instruções de navegação, se comuniquem com outros motociclistas e até mesmo desfrutem de música durante a jornada.

No entanto, surge a pergunta crucial: é permitido utilizar esses dispositivos? Saiba essa e outras explicações de acordo com a legislação de trânsito, logo abaixo.

Entenda o que diz o CETRAN-SP sobre os capacetes com intercomunicadores

Segundo o Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (CETRAN-SP), a resposta é negativa. Em entrevista ao Uol, o presidente do CETRAN-SP, Frederico Pierotti Arantes, enfatiza que o uso de comunicadores ou alto-falantes no capacete não possui respaldo legal, configurando-se como uma infração de trânsito.

A razão principal para tal proibição está no desvio de atenção que esses dispositivos podem causar ao condutor. Arantes alerta ainda para o risco de o motociclista não perceber sons cruciais no trânsito ao escutar música, como buzinas ou sirenes de emergência.

Infração e punição: as consequências legais

Caso um motociclista seja flagrado utilizando intercomunicador ou alto-falante no capacete, a infração se enquadra no artigo 252, inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro.

Esta infração é considerada média, resultando em multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Porém, se o motociclista for flagrado manuseando o celular enquanto pilota, a infração se torna gravíssima, acarretando multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Exceções e interpretações conflitantes

Em contraponto à posição do CETRAN-SP, o parecer nº 91 de 2009 do CETRAN de Santa Catarina apresenta uma visão divergente.

Este documento afirma que o uso de capacetes equipados com intercomunicadores não configura infração de trânsito, pois os fones permanecem no capacete, não nos ouvidos dos condutores.

Contudo, o advogado e consultor em segurança viária, André Garcia, discorda desse entendimento, argumentando que o alto-falante no capacete, mesmo não sendo intra auricular, ainda está conectado a um dispositivo sonoro ou celular, caracterizando infração.

A perspectiva do especialista e motociclista

André Garcia, além de consultor, é também motociclista, e sua experiência pessoal reforça sua posição contrária ao uso de intercomunicadores ou alto-falantes no capacete.

Para ele, ouvir música ou falar ao celular durante a pilotagem desvia a atenção do condutor de motocicletas, uma atividade que demanda maior equilíbrio e atenção do que dirigir um automóvel.

Conclusão de segurança

Em conclusão, enquanto as interpretações sobre o uso de alto-falantes e intercomunicadores em capacetes divergem, a atenção e segurança do motociclista no trânsito permanecem em foco.

A legislação busca equilibrar a praticidade tecnológica com a responsabilidade no guidão, deixando aos condutores o desafio de conciliar ambos.

*Com informações do Uol.

