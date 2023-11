PIS/Pasep 2024: melhor notícia do ano acaba de sair

Boa notícia — o PIS/Pasep de 2024 foi confirmado e será pago para os brasileiros. Trata-se de um abono voltado para os trabalhadores brasileiros que atuam sob regime CLT. Os trabalhadores que se enquadram nos critérios podem receber os valores referentes ao ano trabalhado; totalizando cerca de 01 salário mínimo, dependendo da quantidade de meses trabalhados. Veja todos os detalhes abaixo.

PIS/Pasep 2024 é confirmado

O abono salarial que será pago em 2024 é com base no ano de 2022. Em razão da pandemia da Covid-19, os pagamentos do PIS/Pasep acabaram atrasando. Com isso, os pagamentos foram pagos somente após 02 anos do ano trabalhado.

Por exemplo: os repasses referentes ao ano de 2021, só foram pagos neste ano de 2023. Bem como os repasses referentes ao ano de 2022, só serão pagos no ano de 2024. É válido ressaltar que há uma grande informação em torno disso.

Que os valores de 2024 já estão quase que confirmados, ainda falta que haja o anúncio oficial pelo Governo Federal. Em razão que o valor do abono é referente ao salário-mínimo do ano vigente.

Foi confirmado que o salário de 2024 deverá ser de R$ 1.421. Mas ainda não há nada confirmado. Mas caso o valor do salário mínimo de 2024 seja confirmado neste repasse — será o valor referente ao PIS/Pasep 2024.

Portanto, é válido ressaltar que os repasses ainda não tiveram datas anunciadas. Haja vista que somente no fim de dezembro é que o Governo publica oficialmente o cronograma oficial dos pagamentos.

Estes brasileiros poderão receber dinheiro do Governo

Os brasileiros que se encaixam nos critérios do Governo Federal poderão receber o abono de R$ 1.461 mais ou menos a partir do mês de fevereiro de 2024. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

É necessário que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos. E que tenha trabalhado no mínimo 30 dias no ano base. Com isso, o valor pago a cada trabalhador terá como base a quantidade de meses trabalhados.

Caso o trabalhador tenha exercido atividades remuneradas por apenas 30 dias, no dia dos repasses do abono salarial irá receber somente 1/12 avos do valor do salário mínimo. O cálculo é bem simples: divide o valor do salário mínimo vigente por 12 e multiplica pela quantidade de meses trabalhados.

Feito isso basta aguardar que os depósitos aconteçam nas respectivas datas. Haja vista que os pagamentos acontecem com base no calendário oficial divulgado pelo Governo Federal a fim de ser cumprido pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

