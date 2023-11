Pesquisa: 10 faculdades que causam arrependimento de ter feito

A escolha da faculdade é um momento muito importante para os jovens que desejam ingressar na Universidade. Para além das habilidades pessoais, é preciso selecionar cursos levando em consideração que serão anos de estudo e depois desempenhando aquela mesma função.

Também é preciso avaliar como anda o futuro daquela profissão, se corre risco de ficar obsoleta, se existe mercado de trabalho para os profissionais formados.

Uma pesquisa realizada pela plataforma ZipRecruiter, e noticiada pelo Valor Econômico, apontou quais são as 10 faculdades com mais risco de gerar arrependimento nos estudantes após a escolha. Será que você acerta quais são? E a motivação para o arrependimento? A seguir, continue lendo e confira estas respostas.

Faculdade: escolha é momento crucial na vida de um jovem

Além dos fatores já mencionados, é preciso avaliar se a rotina da profissão é compatível com o estilo de vida que este jovem deseja para si mesmo.

Outro ponto importante para ser levado em consideração é a remuneração. Antes de escolher a faculdade que deseja cursar, também é necessário entender se o salário médio daquela profissão com terceiro grau é compatível com o custo de vida que ele já tem e que pretende ter após formado.

A conquista do diploma começa com a escolha do certa do curso

Muitos jovens encaram a conquista de um diploma universitário como a promessa de um futuro promissor.

No entanto, esta jornada acadêmica pode se revelar desafiadora, levando muitos a se arrependerem de suas escolhas. Vamos explorar as dez graduações que mais geram insatisfação, de acordo com a pesquisa realizada pela ZipRecruiter .

Jornalismo (87%): Os desafios do mercado de trabalho, como a redução de postos de trabalho e salários pouco atrativos, levam muitos a reconsiderarem sua carreira. O excesso de jornalistas formados para poucas vagas disponíveis também deve ser considerado.



Sociologia (72%): Sociólogos enfrentam dificuldades para encontrar posições que valorizem suas habilidades, especialmente em um mercado competitivo.



Artes (72%): Profissionais das artes lutam em um mercado saturado, buscando construir reputações sólidas e estáveis.



Comunicações (64%): Formados em Comunicação encaram a alta competição e a necessidade de adaptação constante às novas tecnologias. O excesso de profissionais graduados na área também acaba jogando o piso salarial para baixo.



Educação (61%): Professores enfrentam baixos salários, salas superlotadas e desvalorização profissional.



Marketing (60%): A pressão por resultados imediatos e a necessidade de inovação podem ser estressantes para os profissionais de Marketing.



Assistência Médica (58%): Longas horas de trabalho, alta pressão e a relação com doenças podem ser emocionalmente desgastantes.



Ciências Políticas (56%): Graduados podem enfrentar dificuldades em função da polarização política e um mercado restrito.



Biologia (52%): Biólogos enfrentam um mercado de trabalho competitivo e, muitas vezes, mal remunerado.



Letras (52%): A diminuição da demanda por professores e as mudanças no mercado editorial tornam a busca de empregos desafiadora para graduados em Letras.

Diferentes carreiras, desafios distintos

É importante destacar que estes desafios não são universais, e muitos profissionais encontram satisfação em suas carreiras.

Se você está insatisfeito com sua profissão, é fundamental identificar as raízes do descontentamento e agir proativamente para encontrar um caminho mais gratificante.

Isto pode envolver realinhar suas atividades, buscar novas oportunidades ou explorar áreas de interesse por meio da educação continuada.

