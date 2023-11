INSS: já posso adiantar o 13º de 2024? Entenda

O 13º salário, também conhecido como gratificação de Natal, é uma obrigação legal no Brasil e neste ano foi antecipado para maio, o que consequentemente fez com que muitos trabalhadores não recebam no último mês do ano, como normalmente acontece. Para os aposentados do INSS, porém, existe a possibilidade de uma nova antecipação. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Aposentados e Pensionistas do INSS podem solicitar antecipação do 13º salário de 2024. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no dinheiro do ano que vem

No ano de 2023, o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS trouxe uma novidade: a antecipação em maio, fugindo do padrão tradicional de pagamento no final do ano.

Essa mudança impactante significa que os beneficiários não terão o habitual reforço financeiro em dezembro. No entanto, surge agora a possibilidade de antecipar também o 13º salário referente a 2024. Continue lendo abaixo para entender como solicitar a antecipação.

Leia mais: É possível se aposentar com as regras antigas do INSS? Sim! veja como

Antecipação do 13º salário em 2023

A antecipação oferecida pelos bancos ganha destaque neste momento. Tal medida possibilita que aposentados e pensionistas tenham acesso antecipado a parte ou à totalidade do seu 13º salário.

Essa antecipação se mostra essencial, especialmente em um período em que os recursos podem ser necessários para despesas de fim de ano e outras demandas financeiras.

Opções de Antecipação do 13º Salário para segurados do INSS

A antecipação do 13º salário para aposentados do INSS torna-se uma opção valiosa disponibilizada por alguns bancos. Essa alternativa permite que os beneficiários recebam antecipadamente parte ou o montante total do valor do 13º salário, rompendo com o prazo habitual de espera.

Essa prática se mostra vantajosa para aqueles que planejam despesas de final de ano, como a aquisição de presentes de Natal, viagens ou a quitação de dívidas pendentes.

No entanto, é importante destacar que a antecipação do 13º salário não é uma imposição; cada banco pode estabelecer suas próprias regras e taxas associadas a essa modalidade de crédito.

Bancos que oferecem antecipação do 13º salário para segurados do INSS

Diversos bancos no Brasil disponibilizam a opção de antecipação do 13º salário para aposentados do INSS. Entre as instituições de destaque que oferecem essa facilidade, podemos citar:

Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú Banco Santander

Cada um desses bancos estabelece suas próprias políticas e taxas de antecipação. Assim, é essencial que os interessados entrem em contato com seus gerentes ou consultem os sites das instituições para obter informações detalhadas sobre como solicitar a antecipação do 13º salário.

Considerações Importantes

Como mencionamos mais acima, vale ressaltar que a antecipação do 13º salário não é uma obrigação e deve ser pensada com cuidado. Aqueles que não enfrentam uma necessidade emergencial de recursos adicionais têm a opção de evitar a solicitação da antecipação, evitando assim custos financeiros associados a essa modalidade.

É recomendado que os beneficiários avaliem minuciosamente sua situação financeira e planejem suas despesas de acordo com suas reais necessidades.

Antes de decidir pela antecipação, é sempre aconselhável buscar orientação financeira e comparar as condições oferecidas pelos bancos, garantindo que a escolha esteja alinhada com seus objetivos financeiros de longo prazo. Dessa forma, é possível tomar uma decisão informada e consciente sobre a antecipação do 13º salário.

Afinal, quando vale à pena antecipar o 13º salário? Confira o vídeo abaixo para mais informações

Leia também: Aviso: golpe da solicitação falsa do INSS faz vítimas; veja como funciona