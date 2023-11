O que os brasileiros mais desejam comprar na Black Friday? Veja a lista

A Black Friday está chegando e a época em questão já se tornou bastante lembrada em todo o mundo, pois no período, uma série de itens entram em promoção, o que acaba ajudando bastante nas economias do final de ano. Mas há certos objetos, que são mais queridos do que outros, tudo isso por um simples motivo: o custo-benefício é bem superior, portanto, confira os que os brasileiros mais planejam comprar nesta Black Friday.

Saiba os itens mais desejados pelos brasileiros na Black Friday | Imagem de un-perfekt por Pixabay

Vale a pena aproveitar todas as promoções que ocorrem na Black Friday?

Nem sempre é válido aproveitar as promoções que acontecem nesta época, pois em determinados casos, o valor não foi reduzido, apenas “modificado”, o famoso “comprando pela metade do dobro”.

Então, certos itens podem ser encontrados em qualquer época do ano custando o mesmo valor ou até menos, mas como a Black Friday estimula bastante o emocional dos consumidores, é comum que eles acabem realizando a aquisição de itens diversos.

Mas os itens que mais valem a pena serem comprados são aqueles que possuem uma duração de longo prazo, como geladeira, fogão e demais itens domésticos.

Houve uma grande busca por celulares e televisores

De acordo com o Banco Inter, neste período chamado de “pré-black”, os itens mais pesquisados foram celulares e televisões, pois de fato, é comum que as empresas ofereçam grandes descontos nos produtos citados.

Segundo a pesquisa citada, ocorreu um aumento de 35% nos cadastros para que o banco alerte sobre o valor dos itens citados, lembrando que o mês citado é outubro. Ao todo, já foram favoritados mais de 150 mil produtos.

Além deles, também há a busca por notebooks e videogames, as marcas mais procuradas são: Apple, Samsung, Acer, LG e Electrolux.

Como não cair em golpes durante a Black Friday

A época é excelente para que as compras sejam realizadas, contudo, também é um “ótimo” momento para os criminosos virtuais, pois eles aproveitam a euforia dos consumidores e começam aplicar golpes, alguns são mais famosos do que outros.

Os mais fáceis de acontecer são os que utilizam sites falsos, para que pareçam verdadeiros, então, o consumidor compra no site dos criminosos achando que está comprando no original, mas ao término da compra, percebe que foi enganado.

Portanto, a melhor maneira de não ser enganado, é sempre desconfiar de todas as ofertas que são anunciadas na internet, por mais que seja excelente, pode ser que por trás dela, haja uma grande “surpresa”.

Confira no vídeo a seguir os itens que mais valem a pena comprar durante a Black Friday