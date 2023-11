Dia 11 de novembro terá grandes descontos em supermercados; confira

Novembro é um excelente mês para quem deseja economizar e há mais novidades chegando, trata-se do dia 12 de novembro, que é considerado o dia do supermercado e por conta disso, 1 dia antes, no sábado, irá acontecer um verdadeiro show de ofertas para toda a família, segundo especialistas, com descontos mais atrativos do que a Black Friday, confira tudo sobre este dia.

Confira todos os descontos que irão acontecer no dia 11 de novembro | Imagem de THAM YUAN YUAN por Pixabay

Uma grande ação está sendo organizada

Como citado, no dia 12 irá ocorrer o dia dos Supermercados e por conta disso, a Associação Brasileira de Supermercados está realizando uma super ação que irá beneficiar bastante todos os consumidores brasileiros. Lembrando que o dia foi escolhido, pois representa a data em que a atividade foi regulamentada no Brasil.

Então, no dia 11, isto é, 1 dia antes, haverá uma série de oportunidades para quem quiser pagar mais barato em suas compras do mês, além dos descontos, haverá várias degustações e premiações.

Segundo alguns lojistas, os descontos ofertados na data em questão, serão bem mais eficazes e atrativos do que os que ocorrerão na Black Friday.

Veja também: Empréstimo Nubank: Qual É O Truque Para Conseguir Um

Vários estabelecimentos famosos confirmaram presença na campanha

O ano de 2023 marca a segunda edição do dia do supermercado e a promessa é que seja um sábado repleto de promoções e ações únicas, em todas as lojas que irão aderir à campanha. Para felicidade de todos os consumidores, grandes marcas como Grupo Amigão e o Grupo Mateus irão participar.

Segundo o presidente da Abras, dia 11 será um dia feito de modo especial para os consumidores, além disso, os fornecedores já estão com conversas avançadas para que ocorra as melhores promoções do ano.

Por fim, para finalizar com “chave de ouro”, a Abras irá oferecer um jantar especial para todos os empresários, executivos e fornecedores do setor alimentar. O evento, que será exclusivo para convidados, deve ocorrer no dia 09 de novembro, no Parque Mirante, em São Paulo.

Veja também: Dinheiro Extra: Aplicativos Que Ainda Funcionam Para Isso

Dicas para aproveitar melhor as ofertas

Como as promoções já estão sendo anunciadas, é importante que cada pessoa se prepare para aproveitar as ofertas da melhor maneira possível, assim, será possível garantir as compras do mês todo apenas no próximo sábado.

Então, antes de sair para realizar as compras, anote tudo, principalmente, os itens mais utilizados na residência e que no cotidiano são bem caros, assim, caso estejam mais em conta, valerá a pena comprá-lo.

Além disso, é importante exagerar nos itens que podem ficar guardados anos, pois por conta do preço, valerá a pena garanti-los o quanto antes.

Confira no vídeo a seguir como economizar bastante no supermercado