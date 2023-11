Profissões mais lucrativas: estas são as que pagam melhor

É possível observar no Brasil, sobretudo nos últimos anos, o crescimento de várias áreas de trabalho, algumas pagando salários que passam da casa dos R$ 10 mil, então, saber escolher a profissão correta, é de suma importância, tanto para ser realizado profissionalmente falando e também para ter um bom salário mensal. Portanto, confira as profissões que mais são lucrativas no Brasil.

Contabilidade e finanças

Toda empresa, principalmente as que são de grande porte, precisam de um setor de contabilidade e de finanças, para que seja possível organizar todas as contas e tributos dentro da organização em questão. Por conta disso, profissionais da área sempre podem contar com um emprego garantido.

Por exemplo, há o setor de contabilidade que fica responsável somente pelos impostos que a empresa deve pagar, isso é feito para evitar que haja sonegação de impostos por negligência, pois isso pode acarretar em multas pesadas.

O mesmo ocorre com o setor de finanças, que cuida de tudo que entra e sai no sentido financeiro de uma empresa, como o pagamento dos funcionários, lembrando que isso é outro exemplo de algo que, caso dê errado, pode causar problemas trabalhistas para a empresa.

Área da saúde

Outra área que sempre está em alta, é a da saúde, seja qual for a profissão que a pessoa escolher, sendo que as mais comuns são:

Medicina;

Enfermagem;

Fisioterapia;

Psicologia;

Nutrição.

Lembrando que não é preciso ter um curso superior para trabalhar na área da saúde, caso seja apenas um curso de técnico de enfermagem, já é possível ingressar na área que paga tão bem.

Tecnologia da informação

Por fim, há os trabalhos que envolvem a tecnologia da informação, pode incluir na lista também profissionais de marketing. Pois praticamente qualquer outra profissão, para ser reconhecida na internet, precisa de alguém para cuidar da marca.

Então, pessoas que realizam gestão de tráfego, criação de imagens e vídeos, acabam tendo um emprego garantido. Afinal, não será o médico que fará os panfletos para distribuir em sua clínica, por exemplo.

Ou então, os sistemas que são utilizados em hospitais, para chamar os pacientes por senhas. Tudo isso, necessita de algum profissional da TI para que seja feito. Por isso, a área que já está em grande crescimento, tende a crescer e abrir mais oportunidades e há uma peculiaridade neste setor: sempre haverá empregos para bons profissionais.

