Está chegando: veja tudo o que é preciso para receber PIS/Pasep 2024

Todos os anos há o pagamento do famoso abono salarial e por conta disso, quando o final de um ano vai chegando, os trabalhadores já começam a esperar ansiosamente pelas informações do pis/pasep do ano seguinte, já que o calendário é divulgado e os valores de repasse são reajustados. Lembrando que o pagamento é feito para todos os trabalhadores que se enquadrem nas regras, saiba todas informações sobre o benefício para 2024.

Confira todas as informações sobre o abono Pis/Pasep | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que é Pis/Pasep?

Os dois programas têm nomes diferentes, todavia, a finalidade na qual eles foram criados são iguais, a saber, promover a integração e auxiliar no desenvolvimento de todos os trabalhadores brasileiros. O significado de cada termo é:

PIS: Programa de Integração Social;

Pasep: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Então, como é possível observar, tanto trabalhadores públicos quanto privados recebem o benefício, mas as regras são iguais, principalmente, inerentes à renda necessária para ter direito ao repasse.

Qual será o valor do abono em 2024?

Como vários outros benefícios que há no Brasil, é preciso seguir o piso salarial e com o abono não é diferente. O valor base para o pagamento do benefício, é calculado a partir do salário mínimo vigente. Por isso neste ano de 2023 algo bem peculiar ocorreu.

Isto é, trabalhadores recebem valores diferentes do abono, já que houve dois aumentos: antes era R$ 1.302 e após o mês de maio passou a ser R$ 1.320. E para 2024, o aumento previsto será de R$ 1.421, mas é importante lembrar que cada trabalhador receberá de acordo com o tempo trabalhado.

Por exemplo, caso ele tenha trabalhado durante todo o ano, o valor pago será cheio, caso ele tenha trabalhado apenas durante uma parte do ano, o valor será proporcional ao período em questão.

Quais as regras para receber o abono?

Nem todos os trabalhadores brasileiros recebem o benefício em questão, para ter direito, é preciso:

No ano-base de 2022, ter trabalhado por pelo menos 30 dias com a carteira assinada;

Ser servidor público;

Estar no sistema Pis/Pasep há cinco anos, no mínimo;

O valor máximo do salário do empregado não pode ultrapassar 2 salários;

A empresa ter enviado todos os dados da RAIS.

Caso todas as regras citadas sejam respeitadas, o trabalhador terá direito ao repasse do abono em 2024. Basta esperar o calendário sair, para saber em qual mês o valor será pago pelo Governo.

