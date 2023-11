PIS/Pasep 2022 pago com valor maior em novembro?

O PIS/Pasep é um abono salarial consultado todos os anos pelos trabalhadores. Logo que ficara concluído os pagamentos referentes ao abono salarial deste ano — os trabalhadores já ficaram atentos quanto aos repasses do próximo ano. Que serão referentes ao PIS/Pasep de 2022. Os valores pagos serão maiores? Veja todos os detalhes abaixo.

PISPasep 2022 pago com valor maior em novembro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2024 terá valores adicionais?

É válido ressaltar que o PIS/Pasep de 2024 será pago com base no ano de 2022. Portanto, os trabalhadores que exerceram atividades remuneradas neste período terão direito ao abono salarial. Lembrando que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep pelo Banco do Brasil. Os valores pagos possuem como base o salário mínimo do ano do pagamento.

Logo — o salário mínimo usado como base para o pagamento do abono de 2024, é o do ano de 2024 — e não do ano base, que seria 2022. Portanto, não há nada confirmado acerca de valores adicionais ou não para com o abono pago em 2024.

Porque os valores têm como base o salário mínimo vigente. Por enquanto, ainda não há nada definido acerca dos valores que serão pagos aos trabalhadores no ano de 2024. Apenas alguns rumores, que o valor será de R$ 1.421. Mas é necessário aguardar mais informações.

Em razão da pandemia da Covid-19, o cronograma de pagamentos do PIS/Pasep acabou atrasando. Por esse motivo — os valores acabaram sendo repassados somente 1/2 anos após o ano trabalhado.

Por esse motivo que os meses trabalhados em 2021, só foram pagos neste ano de 2023. Bem como os meses trabalhados em 2022, só foram pagos neste ano de 2024.

Leia mais: Dia 17 tem PIX de R$ 750; veja quem receberá

Como consultar os valores pela internet?

Todo o processo pode ser automatizado e consultado diretamente pela internet. É necessário que o trabalhador tennha acesso ao seu login no site/aplicativo do Governo Federal. Feito isso — poderá realizar a consulta.

Lembrando que o saque dos valores podem ser feitos de maneira presencial ou não. Caso o trabalhador decida sacar de maneira presencial — é necessário ir no seu banco em questão com os documentos trabalhistas e RG. Pedir o saque e aguardar análise.

Ou então — através do próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Veja como consultar os valores abaixo.

Entre no site do Governo Federal;

Clique em “Serviços e Sacar Abono Salarial”;

Clique em “Entrar” e digite o seu CPF;

Entre com a senha e faça login no site;

Desça até o “Portal Emprega Brasil” e selecione “Abono salarial”;

Pronto.

Agora basta escolher o ano-base e verificar os valores a receber. Caso já esteja liberado, é possível verificar as datas de pagamentos previstas e assim conseguir ficar no aguardo.

Veja mais detalhes sobre este vídeo

Leia mais: Ônibus de graça no Brasil? Quase 100 cidades já oferecem