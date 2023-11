Aproveite! Banco do Brasil e Caixa permitem pagar apenas 1% da dívida

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram que começa nesta terça-feira (7)o período de renegociação com desconto em dívidas. De acordo com o texto da lei sancionada pelo presidente Lula, recentemente, os benefícios da renegociação são expressivos, com descontos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida. Siga a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Limpe o seu nome

A partir desta terça-feira (07), a Caixa e o Banco do Brasil dão início a um programa de renegociação que promete alívio para os devedores do FIES.

O programa governamental, destinado a viabilizar o pagamento das mensalidades em instituições de ensino superior privadas com base no desempenho do estudante no Enem, recebe um novo fôlego com a sanção da lei pelo presidente Lula na semana passada. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

Descontos generosos para dívidas do FIES

De acordo com o texto da lei, os benefícios da renegociação são expressivos, com descontos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida.

Juros e multas também não serão um peso adicional para os devedores, pois o programa prevê a anistia total desses encargos, dependendo das condições individuais de cada estudante.

O Ministro da Educação destacou o compromisso do governo em agilizar o processo de renegociação, com a participação ativa da Caixa e do Banco do Brasil. O atendimento será disponibilizado nas agências bancárias e também por meio dos números de telefone 0800, abrangendo todo o território nacional.

Quem pode participar?

Mas quem poderá realmente aproveitar os descontos oferecidos por essas instituições financeiras? As regras estabelecem que os contratos do FIES celebrados até o final de 2017 são elegíveis para a renegociação.

Além disso, as condições de desconto variam conforme a situação de cada devedor. Vejamos alguns cenários:

Pessoas com parcelas atrasadas há mais de 90 dias em 30 de junho

Para esses casos, o benefício inclui um desconto de 100% em juros e multas, somado a uma redução de 12% no valor total do contrato, se o pagamento for efetuado à vista. Alternativamente, é possível optar pelo parcelamento em até 150 vezes, mantendo as condições originais do contrato.

Pessoas com mensalidades vencidas há mais de 360 dias, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Auxílio Brasil em 2021

Nesse contexto, os devedores desfrutarão de um impressionante desconto de 99% sobre o valor do contrato, com a possibilidade de pagamento em até 15 prestações.

Pessoas com mensalidades vencidas há mais de 360 dias, que não se enquadram na categoria anterior

Para esse grupo, a renegociação oferece um desconto de 77% sobre o valor integral da dívida, com a opção de quitação em até 15 parcelas.

Oportunidade valiosa para devedores do FIES

Essas medidas representam um alívio considerável para os estudantes que enfrentam dificuldades financeiras e desejam regularizar sua situação junto ao FIES.

Portanto, os interessados em aproveitar esses descontos podem procurar as agências da Caixa e do Banco do Brasil ou entrar em contato pelos números de telefone 0800. É uma oportunidade valiosa para milhares de brasileiros que buscam soluções para suas dívidas educacionais.

