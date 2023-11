Chance de ganhar R$ 350 de auxílio; saiba como

Aproximadamente 40 mil famílias se encontram amparadas pelo programa “Pra Ter Onde Morar”, recebendo um auxílio mensal no valor de R$ 350, que é fundamental para cobrir despesas com aluguel nas regiões abrangidas pelo estado de Goiás. Em circunstâncias normais, o governo estadual oferece um prazo de 18 meses para o pagamento desse auxílio, no entanto, foi anunciado recentemente que o prazo foi prorrogado. Entenda mais detalhes sobre o benefício e quem pode solicitá-lo, logo abaixo.

O Governo de Goiás tomou uma medida significativa em prol das famílias em situação de vulnerabilidade, estendendo o prazo de pagamento do Aluguel Social.

Essa iniciativa visa atender especificamente famílias que têm pessoas com deficiência ou que estão dentro do espectro autista.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre esta importante iniciativa do governo estadual.

Governo prorroga prazo do Aluguel Social para famílias vulneráveis

No momento, aproximadamente 40 mil famílias se encontram amparadas pelo programa “Pra Ter Onde Morar”, recebendo um auxílio mensal no valor de R$ 350, que é fundamental para cobrir despesas com aluguel na região.

Em circunstâncias normais, o governo estadual oferece um prazo de 18 meses para o pagamento desse auxílio.

Além das famílias com pessoas com deficiência, outros grupos também são beneficiados, tais como aqueles com registros negativados, idosos, bolsistas, vítimas de violência doméstica e participantes de programas sociais estaduais, entre outros.

Prazo de R$ 350 prorrogado: o que esperar?

Para solicitar a prorrogação do prazo de pagamento do auxílio, o beneficiário deverá agir imediatamente após receber a quinta parcela do auxílio. Além disso, é fundamental observar o período de até 60 dias que antecede o término do benefício, que coincide com a data de pagamento da décima oitava parcela no valor de R$ 350.

De acordo com o Governo de Goiás, haverá algumas exceções a essa regra. Isso se aplicará tanto aos ex-beneficiários que foram desligados antes da publicação do edital, datada em 06 de novembro, quanto aos beneficiários que teriam seus auxílios encerrados nos próximos 60 dias.

Ambos terão a oportunidade de solicitar uma extensão do prazo, concedida por mais dois meses. Para garantir a prorrogação do auxílio, é necessário que a pessoa apresente um laudo médico ou um relatório que comprove a deficiência, indicando o CID ou o diagnóstico de transtorno do espectro autista.

Esses documentos devem ser válidos por até 60 dias. Além disso, é imprescindível fornecer uma folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico) e um comprovante de residência atualizado.

Critérios do programa ‘Pra Ter Onde Morar’

Para ser elegível ao auxílio de R$ 350, os interessados devem atender a alguns requisitos. É necessário que o beneficiário resida em imóvel alugado, não possua propriedade própria, mantenha o CadÚnico atualizado e resida na região por, no mínimo, três meses.

Além disso, é preciso enquadrar-se em pelo menos um dos critérios a seguir:

Morar em uma habitação improvisada;

Estar com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa;

Enfrentar situação de superendividamento;

Ser vítima de violência doméstica;

Ser pessoa idosa;

Possuir alguma deficiência;

Fazer parte de uma família em que a mãe ou o pai é o chefe;

Ter se inscrito para aquisição de imóvel em programas habitacionais de Goiás, sem ter sido contemplado;

Estar inscrito em programas sociais estaduais;

Ser bolsista do Programa Universitário do Bem (ProBem);

Estudar na Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Essa prorrogação do Aluguel Social é uma medida que visa proporcionar estabilidade e segurança para famílias em situações de vulnerabilidade, demonstrando a preocupação do Governo de Goiás em amparar aqueles que mais necessitam nesse momento.

