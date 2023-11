CIN: novo RG começa a ser emitido nesta semana; veja quanto custa e como funciona

Desde a última segunda-feira, 06 de novembro, os estados brasileiros passaram a disponibilizar o novo RG.

A nova carteira de identidade 2023 traz algumas alterações expressivas, quando comparada com a carteira antiga, apresentando tanto uma versão impressa quanto uma versão digital.

A seguir, continue lendo para ficar por dentro das demais inovações do novo RG.

Novo RG entrou em vigor esta semana. Entenda as novidades e quanto vai custar./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Características do novo RG: as entenda novidades

O novo RG não possui um número próprio, utilizando o CPF como meio de identificação do titular. Esta versão abriga apenas um espaço destinado ao nome, sem diferenciação entre o nome de registro civil e o nome social, além de não incluir a informação referente ao gênero do portador deste documento.

A identificação foi modernizada no novo RG, introduzindo um QR Code que possibilita a verificação da autenticidade do documento e a detecção de eventuais roubos ou extravios.

Outra novidade é a incorporação de um código de padrão internacional chamado MRZ, similar ao usado em passaportes, o que confere à nova carteira de identidade um status de documento de viagem.

A emissão da primeira via do novo RG, assim como a renovação do documento com validade vencida, serão oferecidas de forma gratuita. No entanto, para aqueles que precisarem solicitar a segunda via do documento de identificação, será necessário a quitação de uma taxa, estipulada por cada estado.

Validade da nova carteira de identidade e do modelo antigo

Não é necessário um senso de urgência para realizar a substituição da carteira de identidade. O antigo modelo continuará válido até o dia 28 de fevereiro de 2032.

Sendo assim, a sua renovação não é considerada uma prioridade, neste momento.

A validade da nova versão do documento vai variar de acordo com a faixa etária do titular, conforme as seguintes diretrizes:

Pessoas com idade de até 11 anos e 364 dias, o novo RG tem validade de cinco anos;

Para indivíduos entre 12 e 59 anos e 364 dias, a validade será de dez anos;

Já para os maiores de 60 anos, a validade será por tempo indeterminado.

Carteira de identidade: confira detalhes do novo RG no vídeo abaixo:

Estados que já adotaram o novo RG: confira

Alguns estados já estão emitindo a nova carteira de identidade. Na próxima semana, 10 estados e o Distrito Federal passarão a emitir exclusivamente o novo modelo. Estes estados são:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Piauí;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

Distrito Federal.

No momento, São Paulo, juntamente com outros estados que não estão listados, pretende manter a emissão dos dois modelos de carteira de identidade.

Os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já iniciaram a emissão da nova carteira de identidade.

