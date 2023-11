Prazo para sacar o PIS/Pasep “esquecido” está acabando

O PIS/Pasep é o abono salarial pago todos os anos aos trabalhadores brasileiros. O valor é equivalente a 01 salário mínimo e pode ser alterado de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial esquecido. Fique atento, o prazo está acabando!

Prazo para sacar o PISPasep esquecido está acabando | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep ainda pode ser sacado

Milhões de trabalhadores ainda não realizaram o saque do PIS/Pasep referente ao ano de 2021. Lembrando que o abono pago neste ano de 2023 — é equivalente ao ano-base de 2021. Em razão da pandemia da Covid-19, os pagamentos foram atrasados.

Haja vista que os repasses foram suspensos por alguns meses a fim de dar lugar para o pagamento do Auxílio Emergencial. Logo — os valores ficaram suspensos temporariamente.

Com isso — ficara cerca de 1/2 anos de atraso. Então, os repasses de 2021 só foram pagos neste ano de 2023. Bem como os repasses de 2022 serão pagos no ano de 2024. Não se sabe ao certo quando o Governo irá estabilizar os repasses, mas por enquanto, segue o calendário.

Ainda é possível sacar os valores deste ano até o dia 28 de dezembro. É possível acessar os valores através do aplicativo digital do banco em questão. Seja Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

Lembrando que após o término deste prazo, o montante só pode ser sacado mediante um requerimento. Haja vista que os valores retornam para a União e posteriormente para o Tesouro Nacional.

Leia mais: Você tem PIS/Pasep abandonado? Descubra e tome cuidado

PIS/Pasep de 2024 é confirmado

Além disso, o PIS/Pasep de 2024 acabou de ser confirmado. Os valores serão pagos a partir do próximo ano e os valores serão equivalentes a 01 salário mínimo.

Haja vista que o Governo já deu os primeiros sinais dos valores do salário-mínimo. Que será de R$ 1421. Podendo aumentar ou diminuir até a divulgação oficial do Governo Federal.

Os valores do abono dependem bastante da quantidade de meses trabalhados. Caso o trabalhador tenha exercido suas atividades remuneradas durante todos os 12 meses do ano — receberá o valor completo, isto é, o salário mínimo.

Caso tenha trabalhado somente alguns meses, irá receber o valor proporcional. O cálculo é bem simples: é feito a divisão do valor do salário mínimo por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados.

Ademais — basta aguardar as demais informações referentes aos abonos do próximo ano e esperar uma posição do Governo quanto ao cronograma oficial do abono salarial.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Data limite para sacar o Pis/Pasep esquecido foi anunciada e está próxima