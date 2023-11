Bolsa Família: governo divulga calendário de novembro; terá adiantamento?

Mais um mês se inicia e, com ele, uma nova rodada de pagamentos do programa de transferência de renda Bolsa Família, do governo federal, deverá acontecer em breve. No entanto, diante de novas regras para recebimento do auxílio social, assim como novos requisitos para receber até valores extras passaram a vigorar, o que despertou dúvidas em muitos brasileiros. Continue lendo a seguir e entenda o que há de novo para o penúltimo mês de 2023.

Novas datas anunciadas

A próxima rodada de pagamentos do Bolsa Família, a ser iniciada no dia 17 de novembro pela Caixa Econômica Federal, contemplará os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1, com encerramento no dia 30, direcionado aos que possuem o NIS final 0 (zero).

Bolsa Família terá valor menor em novembro?

É importante ressaltar que os pagamentos deste mês apresentarão uma ausência notável, uma vez que o Auxílio Gás não será disponibilizado.

Este benefício, que auxilia as famílias de baixa renda na aquisição do gás de cozinha, é concedido a cada dois meses, o que implica na não liberação de valores neste mês de novembro.

Valores adicionais do programa

Diante desse cenário, o governo adotará a estratégia de repassar os quatro benefícios que compõem as parcelas do Bolsa Família, em conformidade com os direitos de cada família:

Benefício de Renda de Cidadania: Destinado a cada membro da família, independente de sua idade, este benefício disponibiliza o valor de R$ 142.

Destinado a cada membro da família, independente de sua idade, este benefício disponibiliza o valor de R$ 142. Benefício Complementar: Para as famílias de menor tamanho, que não atingem o valor mínimo de R$ 600 com o Benefício de Renda de Cidadania, o governo assegura o pagamento da parcela mínima, complementando a diferença.

Benefício Primeira Infância: Famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade receberão o valor de R$ 150 a título de auxílio.

Famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade receberão o valor de R$ 150 a título de auxílio. Benefício Variável Familiar: Este benefício disponibiliza R$ 50 para cada gestante e/ou criança e adolescente com idade entre 7 e 18 anos.

A liberação de cada um desses benefícios ocorre de acordo com os dados registrados no Cadastro Único. Para assegurar que o pagamento seja efetuado corretamente, é fundamental que o Cadastro Único esteja devidamente atualizado.

Cronograma de repasses Bolsa Família – novembro

Abaixo, você confere o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de novembro, com base no último dígito do NIS, o Número de Identificação Social, do responsável familiar:

17 de novembro: depósito para NIS 1;

depósito para NIS 1; 20 de novembro: depósito para NIS 2;

depósito para NIS 2; 21 de novembro: depósito para NIS 3;

depósito para NIS 3; 22 de novembro: depósito para NIS 4;

depósito para NIS 4; 23 de novembro: depósito para NIS 5;

depósito para NIS 5; 24 de novembro: depósito para NIS 6;

depósito para NIS 6; 27 de novembro: depósito para NIS 7;

depósito para NIS 7; 28 de novembro: depósito para NIS 8;

depósito para NIS 8; 29 de novembro: depósito para NIS 9;

depósito para NIS 9; 30 de novembro: depósito para NIS 0.

É fundamental que os beneficiários estejam atentos a essas datas e ao seu NIS, garantindo o recebimento correto e oportuno dos benefícios do Bolsa Família.

