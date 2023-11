Netflix lança primeira produção “picante” brasileira: O lado Bom de ser Traída

A Netflix não para de inovar e trazer novos títulos para o streaming. Na quarta-feira, 25 de outubro, a Netflix estreia “O Lado Bom De Ser Traída”, o pioneiro thriller erótico nacional do serviço de streaming.

O filme, estrelado por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima, é uma adaptação do livro homônimo de Sue Heck. A seguir, continue lendo e saiba mais sobre esta produção nacional e exclusiva da Netflix.

“O lado bom de ser traída” estreia no Netflix

O filme nacional “O Lado Bom de ser Traída” conquistou destaque internacional ao se tornar a produção em língua não inglesa mais assistida na Netflix em todo o mundo na última semana.

Com Giovanna Lancellotti e Leandro Lima como protagonistas, o filme entrou no ranking dos 10 mais assistidos da Netflix em 87 países, segundo informações da própria plataforma.

Isto se traduz em impressionantes 14,7 milhões de visualizações e 24,3 milhões de horas de conteúdo consumidas pelos assinantes ao redor do globo durante a semana de 23 a 29 de outubro.

Além de liderar a lista no Brasil, o filme “Burning Betrayal” alcançou o topo em países como França, Itália, República Dominicana, Grécia, Romênia, Polônia, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Marrocos, Nigéria, Arábia Saudita, Hong Kong, Ilhas Maurício, Israel, Turquia, Ilha da Reunião, Líbano, Quênia, Kuwait, Indonésia, Omã, Chipre, Martinica, Guadalupe, Catar e Nova Caledônia.

Filme aposta em cenas de sexo mais “calientes”

Os amantes de cenas sensuais encontrarão 11 momentos ardentes protagonizados pela atriz Giovanna Lancellotti, enquanto as espectadoras serão surpreendidas com 10 cenas de intimidade com o ator Leandro Lima.

A trama segue a vida de Babi, uma jovem prestes a se casar com Thiago, acreditando ser o amor de sua vida. Contudo, sua despedida de solteira revela fotos do noivo beijando outra mulher.

Após dias de lágrimas, Babi decide dar outra chance ao amor e à intimidade. Ela conhece o sedutor juiz Marcos, que a fará redescobrir o prazer sexual.

Dirigido por Diego Freitas (“Depois do Universo”), o elenco inclui Bruno Montaleone (“De Volta aos 15” e “Amor Perfeito”), Micael Borges (“Fuzuê”), Louise D’Tuani (“Malhação”) e Camila de Lucas (ex-BBB 21).

Romance, mistério e cenas picantes fazem parte do novo thriller

Cenas picantes são a marca registrada de “O Lado Bom de Ser Traída”, mas a sinopse promete também uma dose de mistério.

Ao se envolver com Marcos, Babi se depara com uma esposa obsessiva, que tornará sua vida um inferno. Além disso, nossa protagonista terá que lidar com amigos menos leais do que parecem.

O ator Micael Borges (de “Um Ano Inesquecível – Verão”), que interpreta o noivo infiel, também tem uma cena de intimidade com Giovanna Lancellotti.

Camila de Lucas proporciona diversão aos espectadores com uma cena de intimidade cômica, contracenando com o ator Thadeu Matos, que interpreta o porteiro do prédio do noivo infiel.

Livro de Sue Heck é sucesso na Amazon

Vale mencionar que, se o filme mantiver o mesmo nível de qualidade do livro, é provável que conquiste o público.

Isto se deve ao fato de que na plataforma Amazon, o livro recebeu uma avaliação de 4,6 estrelas, com muitos elogios direcionados à obra de Sue, pseudônimo da autora Débora Gastaldo.

Entre os principais comentários, podemos destacar a apreciação pelo tom cativante do texto e pela diversidade da trama, que abrange elementos de romance, mistério e, naturalmente, conteúdo sensual.

Estas características levam muitos a especular que a adaptação cinematográfica poderá ter um apelo no estilo soft porn.

