O futuro chegou: 12 tecnologias que devem dominar em 2024

Nos últimos anos, a tecnologia avançou exponencialmente e está, cada vez mais, presente na nossa vida cotidiana. Esta evolução vendo sendo uma constante, para o próximo ano, diversas tendências merecem destaque.

A nossa sociedade se encanta com a tecnologia, e a expectativa para um futuro onde soluções tecnológicas simplifiquem nossas vidas é alta. Neste cenário de constante evolução, os profissionais de Tecnologia da Informação (TI) desempenham um papel fundamental, pois estão no epicentro das mudanças. A atualização contínua e a adaptabilidade são imperativas. Mas quais serão as principais tecnologias em 2024? Continue lendo para descobrir.

12 Tendências em tecnologia para 2024 que merecem nossa atenção/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tecnologia: principais tendências para 2024

O ano de 2024 se apresenta como um divisor de águas, exigindo a capacidade de aprender, desaprender e reaprender para se manter relevante e progredir profissionalmente.

Aqui estão as 12 principais tendências tecnológicas para 2024:

Inteligência Artificial Criativa

A Inteligência Artificial Criativa está revolucionando diversos setores, possibilitando a criação de conteúdo que se assemelha ao produzido por humanos. Isto abrange a geração de textos, imagens e composições musicais, abrindo novas oportunidades em pesquisa em Inteligência Artificial (IA), ciência de dados e áreas criativas.



Capacidade computacional

A capacidade computacional é essencial e está em constante evolução, com a transição para redes 6G e aumento do poder de processamento. Isto cria oportunidades em campos como a Automação Robótica de Processos (RPA), com vagas para profissionais especializados.



Aparelhos inteligentes

Dispositivos inteligentes, impulsionados pela Inteligência Artificial, tornam nosso cotidiano mais eficiente. A demanda por profissionais com habilidades em TI e automação continua alta.



Dataficação

A dataficação, que transforma aspectos do cotidiano em dados, amplia a demanda por profissionais em TI e ciência de dados. O conhecimento tecnológico é fundamental.



Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

A Inteligência Artificial continua a transformar diversos aspectos da sociedade, com ênfase no Aprendizado de Máquina, criando novas oportunidades profissionais.



Realidade Estendida

A Realidade Estendida, incluindo Realidade Virtual, Aumentada e Mista, oferece experiências imersivas em expansão, gerando oportunidades em várias áreas.



Confiança Digital

A confiança digital é fundamental para a segurança online, impulsionando carreiras em segurança cibernética e hacking ético.



Impressão 3D

A impressão 3D é uma revolução na inovação, criando oportunidades em áreas como saúde e fabricação. Profissionais com conhecimentos em inteligência artificial e técnicas de fabricação aditiva são procurados.



Leia mais: De olho nelas: 10 tecnologias que devem bombar nos próximos anos



Genômica

A genômica permite analisar o DNA para melhorar a saúde, criando oportunidades em áreas técnicas e de pesquisa.



Novas alternativas energéticas

A busca por práticas mais verdes impulsiona carreiras relacionadas a energia solar, eólica, estratégias climáticas e sustentabilidade.



Automação Robótica de Processos (RPA)

A RPA automatiza tarefas no ambiente de trabalho, criando novas oportunidades de emprego, apesar das mudanças na natureza do trabalho.



Computação na Borda

A computação na borda emerge como uma solução para processar dados sensíveis ao tempo em locais remotos, criando demanda por profissionais especializados.

Estar preparado para estas tendências é essencial para navegar com sucesso na evolução tecnológica que 2024 reserva. É hora de se adaptar e prosperar em um mundo cada vez mais digital.

Tecnologia: veja o que vai acontecer com os humanos até 2025:

Leia mais: Máquinas substituirão estas 12 profissões daqui para frente