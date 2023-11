Férias de dezembro e janeiro: 10 lugares mais baratos para conhecer

Novembro acaba de começar e, com isso, a contagem regressiva para o final de 2023 já se inicia. Em meio a pensamentos sobre comemorações de Natal e Réveillon, inevitavelmente estão as merecidas viagens de férias. Mas será que ainda dá tempo de encontrar lugares bons para descansar sem gastar tanto para isso? A resposta é sim, mas aconselhamos que se apresse. A seguir, confira 10 destinos perfeitos para suas férias.

Confira 10 destinos perfeitos para suas férias de dezembro. — Foto: Reprodução / Freepik

Arrume suas malas

Dezembro é o primeiro mês oficial de férias para muita gente, e muitos destinos de verão sobem seus preços por causa disso e pela proximidade de datas comemorativas mais do que tradicionais, como Natal e Ano Novo.

Entretanto, o segredo para economizar é procurar datas na primeira metade do mês. Ainda assim, há tempo para planejar e escolher o melhor lugar para suas férias. Para ajudar nessa tarefa, selecionamos os 10 destinos mais econômicos para os brasileiros que desejam viajar em dezembro. Confira na leitura abaixo.

10 destinos para férias inesquecíveis no Brasil

1. Aracaju (SE): Conheça o Sergipe inteiro na capital

Aracaju, estrategicamente localizada no litoral de Sergipe, oferece um dos destinos mais econômicos entre os 100 mais buscados pelos brasileiros em dezembro.

Além disso, a cidade serve como ponto de partida para explorar todas as atrações do estado, incluindo a Crôa do Goré, a Ilha dos Namorados, os Cânions do Rio São Francisco e inúmeras praias.

Os passeios podem ser facilmente agendados no hotel, e a hospedagem em Aracaju é acessível, com opções como o Radisson e a Pousada Anauê, esta última localizada a apenas 500 metros da praia.

2. São Luís (MA): Encante-se com o centro histórico

São Luís, a capital do Maranhão, é um local ideal para quem deseja fazer uma viagem ao passado. A cidade preserva um centro histórico com três mil imóveis tombados, oferecendo aos visitantes uma experiência única.

A orla da cidade abriga diversos restaurantes e bares para desfrutar das noites agitadas. O Hotel Luzeiros, localizado na Praia de São Marcos, é uma excelente opção de hospedagem, com piscina, deck e bar molhado para aproveitar os dias ensolarados.

3. Porto Alegre (RS): Descubra o charme da capital gaúcha

Porto Alegre é uma escolha acertada em dezembro, não apenas para casais a caminho de Gramado, mas também para todos que desejam conhecer um lugar vibrante com excelente gastronomia sem gastar uma fortuna.

O Intercity Cidade Baixa é uma opção acessível, oferecendo conforto e modernidade. O hotel conta com um restaurante panorâmico no 20º andar, proporcionando uma vista incrível do bairro.

4. Curitiba (PR): Cultura e gastronomia em destaque

Curitiba é o destino perfeito para uma viagem em dezembro, com uma infraestrutura hoteleira e de transporte de alta qualidade.

A cidade atende tanto a viajantes a negócios quanto a lazer, oferecendo uma variedade de atividades para todos os gostos. O Curitiba Palace Slim é uma opção econômica de hospedagem, com preços atrativos e serviço de qualidade.

5. Belo Horizonte (MG): Capital nacional dos bares

Belo Horizonte não é apenas a capital de Minas Gerais, mas também a capital nacional dos bares. Em dezembro, a cidade oferece tarifas acessíveis, tornando-a um ótimo destino para os amantes de boa comida e vida noturna.

A média das diárias na cidade é de R$205, e há opções de albergues ainda mais econômicos. O Normandy é um hotel tradicional da cidade, conhecido por já ter recebido figuras importantes da política brasileira, como Juscelino Kubitschek, Ulysses Guimarães, Itamar Franco e Getúlio Vargas.

6. Vitória (ES): Beleza natural e hospedagem acessível

Vitória oferece praias e morros para os amantes de trilhas, além de uma vantagem única: é possível se hospedar em hotéis de alta qualidade a preços que seriam considerados caros em outras capitais.

Por exemplo, é possível encontrar quartos com vista para o mar por menos de R$ 300 a diária no Golden Tulip. Além disso, a cidade oferece fácil acesso a pontos turísticos como a Terceira Ponte, o Shopping Vitória, a Pedra da Ilha do Boi e outros destinos incríveis, como a Curva da Jurema.

7. Aparecida (SP): Turismo religioso

A cidade de Aparecida, em São Paulo, é um dos principais centros de turismo religioso no Brasil. Seu destaque é o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, que atrai peregrinos de todo o país.

Muitas pousadas e hotéis em Aparecida possuem histórias de fé e proporcionam uma experiência espiritual única, como a Pousada do Bom Jesus, que já hospedou três papas.

8. Penha (SC): Praias e diversão no Beto Carrero World

Penha, localizada a 87 km de Florianópolis, é famosa por suas 19 praias e pelo renomado Beto Carrero World, um parque temático que encanta crianças de todo o Brasil.

O Molinha Boutique Hotel, a apenas 2km do parque e em frente à praia do Trapiche, é uma ótima escolha para hospedagem.

9. São Lourenço (MG): Águas termais e charme no sul de Minas

São Lourenço, em Minas Gerais, é conhecida por seus hotéis-fazendas e águas termais, tornando-se uma excelente opção de viagem em dezembro.

Além do famoso Parque das Águas, a região oferece passeios de balão e a Rota do Café, onde os visitantes podem conhecer o processo de produção e degustar um dos melhores cafés do mundo.

A Pousada Ananda-Ri é uma opção aconchegante, com café da manhã entregue no quarto, para aqueles que desejam relaxar nas águas termais.

10. Salvador (BA): História e praias no Nordeste

Salvador, a capital baiana, ocupa a décima posição da nossa lista de destinos econômicos para dezembro. A cidade oferece uma média de diárias acessíveis, tornando-se uma excelente escolha para quem deseja explorar a história do descobrimento do Brasil ou aproveitar dias de sol no Nordeste. A

Casa Petúnia é uma pousada a apenas 50 metros da orla, com 11 quartos inspirados em Bali, proporcionando uma estadia agradável.

Se antecipe e arrume suas malas!

Esses 10 destinos oferecem opções variadas para os viajantes que desejam economizar em suas férias de dezembro, sem abrir mão de experiências incríveis. Planeje sua viagem com antecedência e aproveite as belezas e a cultura desses destinos brasileiros, sem comprometer seu orçamento.

