Black Friday 2023: estes celulares merecem sua atenção

A Black Friday é certamente uma das datas mais aguardadas do ano e a contagem regressiva já começou, onde muitas pessoas esperaram o ano todo para fazer as suas compras com descontos imperdíveis. Um dos produtos mais procurados para ser adquirido com preços abaixo do normal são os celulares. Mas será que vale a pena comprar um celular na Black Friday? Siga a leitura e conheça alguns modelos que valem o quanto cobram.

Confira as melhores opções de smartphones para comprar na semana da Black Friday. — Foto: Jeane de Oliveira/noticiadamanha.com.br

A hora de comprar o seu smartphone

A Black Friday 2023 está chegando, e os celulares e smartphones continuam sendo os queridinhos dos consumidores.

Apesar do aumento nos preços de eletrônicos nos últimos anos, ainda é possível encontrar ofertas imperdíveis para a aquisição de um celular nesse evento de descontos.

Portanto, siga a leitura abaixo e confira boas opções que estarão possivelmente com ótimos preços na primeira semana de novembro.

Leia mais: Prepare-se! 7 melhores sites para comparar preços na Black Friday

Dicas para comprar um celular na Black Friday

Se esta será a sua primeira experiência na Black Friday, é natural que surjam dúvidas sobre como fazer uma compra segura em meio a tantas ofertas tentadoras.

Afinal, estamos falando de um dia repleto de descontos e oportunidades únicas. Para ajudá-lo a fazer uma escolha informada e vantajosa, aqui estão algumas dicas essenciais:

Desconfie de preços baixos demais : Ofertas muito baratas podem esconder ciladas. Certifique-se de que o preço condiz com o valor real do produto;



: Ofertas muito baratas podem esconder ciladas. Certifique-se de que o preço condiz com o valor real do produto; Faça uma comparação de preços : Antes de decidir, compare os preços do celular desejado em diferentes lojas e plataformas online;



: Antes de decidir, compare os preços do celular desejado em diferentes lojas e plataformas online; Confira o histórico de preços dos produtos : Algumas lojas elevam os preços antes da Black Friday para então oferecer descontos que nem sempre são reais. Uma pesquisa do histórico de preços pode ajudar a identificar as melhores ofertas;



: Algumas lojas elevam os preços antes da Black Friday para então oferecer descontos que nem sempre são reais. Uma pesquisa do histórico de preços pode ajudar a identificar as melhores ofertas; Pesquise a reputação da loja : Certifique-se de que a loja onde planeja comprar tem uma boa reputação e histórico de atendimento ao cliente;



: Certifique-se de que a loja onde planeja comprar tem uma boa reputação e histórico de atendimento ao cliente; Consulte o Código de Defesa do Consumidor (CDC): Conheça os seus direitos como consumidor e esteja preparado para lidar com qualquer eventual problema.

E não deixe de descobrir quais são as melhores lojas para fazer suas compras na Black Friday.

Os celulares em destaque na Black Friday

Motorola Moto G30

O Motorola Moto G30 é uma excelente opção para quem busca um smartphone com boas capacidades fotográficas e uma bateria que pode durar até dois dias. Além disso, seu preço é bastante acessível, tornando-o uma escolha atraente na Black Friday.

Ficha técnica:

RAM: 4GB;

Armazenamento: 128GB;

Câmeras traseiras: 64 MP + 8MP + 2MP + 2MP;

Câmera frontal: 13MP

Preço: A partir de R$ 1.253,64

Xiaomi Redmi Note 10

Lançado no primeiro semestre de 2021, o Xiaomi Redmi Note 10 é outra opção a considerar na Black Friday. Com opções de armazenamento de 64GB e 128GB, ele oferece bastante espaço para suas fotos e arquivos, sem preocupações com falta de espaço.

Ficha técnica:

RAM: 4GB ou 6GB;

Armazenamento: 64GB ou 128GB;

Câmeras traseiras: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP;

Câmera frontal: 13MP

Preço: A partir de R$ 1.328,25

Ao comprar na Amazon, você ainda pode economizar utilizando o Cupom de Desconto Amazon.

Samsung Galaxy S21

O Samsung Galaxy S21 está disponível com opções de armazenamento de 128GB e até mesmo 256GB, proporcionando um amplo espaço para suas necessidades. Com três câmeras traseiras, este smartphone permite tirar fotos de alta qualidade e selfies incríveis.

Ficha técnica:

RAM: 8GB;

Armazenamento: 128GB ou 256GB;

Câmeras traseiras: 12MP + 64MP + 12MP;

Câmera frontal: 10MP

Preço: A partir de R$ 2.699

iPhone 12

A Apple é conhecida por seus inovadores modelos de iPhones, e o iPhone 12 se destaca como uma excelente opção. Ele oferece fotos e vídeos de alta qualidade e está disponível com armazenamento de 64GB, 128GB ou 256GB.

Ficha técnica:

Armazenamento: 64GB,128GB ou 256GB;

Câmeras traseiras: 12MP + 12MP 120º;

Câmera frontal: 12MP

Preço: A partir de R$ 4.988,72

Motorola Moto G100

O Motorola Moto G100 é considerado um dos aparelhos mais potentes de sua geração, com 256GB de espaço interno para armazenar fotos, vídeos, arquivos e aplicativos sem afetar o desempenho.

Ficha técnica:

RAM: 12GB;

Armazenamento: 256GB;

Câmeras traseiras: 64MP + 16MP + 2MP;

Câmera frontal: 16MP + 8MP

Preço: A partir de R$ 4.400,10

Xiaomi Mi 11

Com opções de memória RAM de 8 e 12GB, o Xiaomi Mi 11 está rapidamente se consolidando como uma escolha popular no mercado de smartphones. Seu sistema de câmeras de alta qualidade permite tirar fotos incríveis, e com opções de armazenamento de 128GB ou 256GB, você terá espaço de sobra para aplicativos e mídia.

Moto E20

Se você está em busca de uma opção mais básica e acessível, o Motorola Moto E20 pode ser a escolha certa. Com 2GB de RAM e 32GB de armazenamento, é uma opção adequada para necessidades simples, como navegar na internet.

Samsung Galaxy A23

O Samsung Galaxy A23 oferece um desempenho mais sólido e maior espaço de armazenamento, com até 128GB de armazenamento interno e 4GB de memória RAM. É uma escolha sólida para quem precisa de mais espaço para fotos e aplicativos.

iPhone 13 Mini

Para os entusiastas da Apple, o iPhone 13 Mini é uma opção poderosa. Com 4GB de RAM e até 512GB de armazenamento, é um dispositivo que oferece uma experiência única para os consumidores. A Apple é conhecida por suas inovações, e o iPhone 13 Mini não é exceção.

Asus Zenfone 8

O Asus Zenfone 8 é um smartphone Android versátil que atende a diversas necessidades dos consumidores. É perfeito para navegar na internet, tirar fotos e gravar vídeos. Com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, oferece um desempenho sólido.

Motorola Edge 30 Pro

O Motorola Edge 30 Pro é uma opção com processador Snapdragon 8 Gen 1, proporcionando um desempenho excepcional. Com 12GB de RAM e 256GB de armazenamento interno, oferece espaço amplo para aplicativos, fotos e vídeos.

Galaxy S22 Ultra

O Galaxy S22 Ultra é uma das opções mais poderosas do mercado. Com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, permite usar diversos aplicativos sem preocupações com desempenho. É um dispositivo de alto desempenho que atende às necessidades mais exigentes.

Xiaomi Poco F3

Para os fãs da Xiaomi, o Poco F3 é uma excelente escolha. Com o processador Snapdragon 870, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, é uma opção de desempenho sólido que não vai quebrar o banco.

Galaxy Note 20 Ultra

O Galaxy Note 20 Ultra é um dispositivo sofisticado com 12GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno. Oferece recursos como uma caneta para anotações, reconhecimento facial e impressão digital para segurança adicional.

iPhone 11

Encerrando nossa seleção com mais uma opção da Apple, o iPhone 11, lançado em 2020, oferece a possibilidade de adquirir um smartphone com até 512GB de armazenamento e 4GB de RAM a preços mais acessíveis. Procure pelas melhores ofertas durante a Black Friday para encontrar um ótimo negócio.

Leia também: Correios anunciam promoção para a Black Friday; veja o que você pode fazer