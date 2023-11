Com o final do ano cada vez mais próximo, é comum que o brasileiro encha a cabeça de preocupações, principalmente com o que diz respeito a dívidas e compromissos financeiros. Se o orçamento estiver apertado, uma grande parte desse grupo busca soluções como a contratação de um empréstimo consignado do FGTS, por exemplo. Mas quais são as vantagens e desvantagens deste tipo de modalidade de crédito? Saiba todos os detalhes, logo abaixo.

Vale a pena usar o consignado do FGTS? Veja como. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Crédito em boa hora

Em julho de 2019, foram anunciadas duas medidas que possibilitam aos trabalhadores o acesso aos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): o saque imediato e o saque-aniversário do FGTS. Este último oferece a oportunidade para os trabalhadores realizarem saques anuais de suas contas.

Se você está em busca de um crédito extra para quitar dívidas ou custear projetos profissionais, continue a leitura abaixo e saiba mais informações sobre a modalidade de empréstimo.

Leia mais: Empréstimo ganhando pouco e sem comprovação de renda; veja como fazer

Entendendo o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário não engloba o saldo integral da conta, mas sim um percentual variável, dependendo do valor disponível. Contas com até R$ 500 permitem o saque de 50% do saldo. À medida que o valor na conta aumenta, o percentual disponível para o trabalhador sacar anualmente diminui.

A adesão ao saque-aniversário é opcional, dando ao trabalhador a liberdade de escolher se deseja ou não participar. No entanto, existem considerações cruciais a serem feitas.

Informações relevantes sobre o saque-aniversário do FGTS

Limitação do FGTS: Aqueles que optarem pelo saque-aniversário não poderão retirar o saldo total da conta em caso de demissão sem justa causa. Em situações de demissão, o trabalhador terá acesso apenas à multa de 40% e outros direitos, como aviso prévio proporcional e férias proporcionais. O saldo do FGTS será sacado em parcelas anuais;

Desistência não é imediata: Após aderir ao saque-aniversário, o trabalhador só poderá retornar à modalidade anterior (saque total em caso de demissão) após dois anos;

Período de saque: Aqueles que optam pelo saque-aniversário têm um período de três meses para efetuar os saques: o mês de seu aniversário e os dois meses seguintes. Os primeiros meses de 2020 seguem um calendário ligeiramente diferente;

Solicitação necessária: Uma vez que o saque-aniversário não é obrigatório, aqueles que desejam aderir devem solicitar a mudança. O prazo para fazer o pedido se encerra no último dia útil do mês de aniversário de cada indivíduo. Caso esse prazo seja ultrapassado, o trabalhador terá direito ao benefício somente a partir de 2021.

O cálculo do valor do saque-aniversário

O saldo das contas do FGTS está dividido em faixas, e a porcentagem do saque-aniversário é determinada para cada uma delas. Contas com mais de R$ 500 têm uma parcela fixa adicionada ao percentual estabelecido.

Por exemplo, uma pessoa com R$ 1.000 em sua conta do FGTS poderá sacar 40% desse valor, que totaliza R$ 400. Essa faixa de saldo tem direito a uma parcela adicional de R$ 50, resultando em um saque de R$ 450.

Para calcular o valor a ser sacado, basta somar o valor da parcela fixa à porcentagem definida.

Quando é possível sacar o FGTS pelo saque-aniversário?

Devido à pandemia do novo coronavírus, aqueles que optaram por receber o dinheiro no caixa têm a opção de alterar para o crédito direto em conta em qualquer banco até 23 de junho. O crédito na conta indicada será efetuado em até 5 dias úteis após o cadastro.

Para receber o valor até 31 de julho, a alteração deve ser feita até 24 de julho.

Vale a pena optar pelo saque-aniversário do FGTS?

A resposta mais segura quanto a isso é DEPENDE. Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode investir os valores resgatados em produtos financeiros que ofereçam uma melhor rentabilidade.

A conta do Nubank, que repassa 100% do CDI para seus usuários, é uma opção viável para guardar esses recursos. Além disso, o dinheiro pode ser utilizado para quitar dívidas ou renegociá-las, de acordo com as prioridades financeiras do indivíduo.

Entretanto, é essencial considerar a possibilidade de demissão sem justa causa e como se lidaria com as despesas nesse cenário. É importante garantir que haja uma reserva financeira para cobrir despesas em caso de demissão, pois, nesse caso, o saque ocorrerá em parcelas anuais.

Novo saque do FGTS

Além do Saque-Aniversário e do Saque Imediato do FGTS, em 8 de abril de 2020, o Governo anunciou uma nova possibilidade de saque do FGTS para aliviar os impactos econômicos da pandemia do Coronavírus. Essa medida permitiu o saque de até R$ 1.045 a partir de 15 de junho.

Portanto, o trabalhador deve ponderar cuidadosamente os prós e contras antes de decidir aderir ao saque-aniversário do FGTS, levando em consideração suas circunstâncias financeiras e objetivos futuros.

Se você ainda possui alguma dúvida sobre esta modalidade de crédito, confira o vídeo abaixo e tome a melhor decisão para o seu bolso!

Leia também: Como você pode ganhar R$ 200 mil com o Nubank