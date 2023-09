Vai viajar no feriado? Evite pegar estrada nestes horários

Rodovias no feriado – Prepare-se para congestionamentos e tráfego intenso: o feriado prolongado de Sete de Setembro promete levar uma multidão de veículos às estradas que ligam São Paulo ao litoral e interior do estado. Com a previsão de cerca de 2,8 milhões de carros em trânsito, autoridades rodoviárias já alertam sobre os melhores horários para evitar os engarrafamentos. Mas como isso vai afetar cada rodovia e o que você pode fazer para tornar sua viagem mais tranquila?

O feriado prolongado de Sete de Setembro terá um grande número de veículos circulando pelas estradas. Foto: divulgação

Feriado deve causar congestionamentos

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que conduz ao litoral sul de São Paulo, a expectativa é de que 410 mil veículos façam o trajeto. Segundo as autoridades, a maior concentração de carros deve ocorrer entre as 14h da quarta-feira (6) e 17h da quinta-feira (7). No sentido contrário, rumo à capital paulista, o fluxo deve se intensificar no sábado (9), a partir das 17h, e continuar alto até meia-noite do domingo (10). Caso seja necessário, está prevista a implantação da Operação Descida 7×3, com sete pistas destinadas aos que seguem para o litoral e três para quem está retornando à capital.

Já pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que leva ao interior, são esperados aproximadamente 917 mil veículos durante todo o período de feriado. As estimativas apontam que o tráfego estará mais intenso entre as 16h e 20h da quarta-feira e das 9h às 13h na quinta-feira. No retorno, o domingo deve registrar maior movimentação entre 11h e 21h. Para melhorar o fluxo, o sistema poderá acionar a Operação Caminhão, direcionando veículos pesados para a Via Anhanguera, entre os quilômetros 48 e 23, a partir da saída 48 da Bandeirantes.

Outros locais

O corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, outra via de acesso ao interior, deve receber cerca de 610 mil veículos. Na Rodovia Tamoios, que também leva ao Litoral Norte, a previsão é de 203 mil veículos, sem mudanças significativas na configuração das pistas. No Sistema Castello-Raposo, que liga a capital ao interior, são esperados 680 mil veículos, com pico de tráfego entre 17h e 20h da quarta-feira e das 8h às 12h da quinta-feira. Para o retorno à capital, o domingo deve ter trânsito mais pesado das 12h às 20h.

Não menos importante, os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas também deverão estar movimentados. Cerca de 724 mil veículos são esperados entre quarta-feira e domingo.

A principal recomendação é evitar viajar nos horários de pico e estar atento às operações especiais que podem ser ativadas para melhorar o tráfego. Portanto, se você planeja sair de São Paulo neste feriado prolongado, a palavra de ordem é planejamento. Fique de olho nas atualizações das autoridades e prepare-se para uma jornada que, embora possa ser demorada, não precisa ser estressante.

