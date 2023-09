Está em SP no feriado? Veja cidades que dá para visitar de carro

Para quem escolheu viajar nesse feriado do dia da Independência do Brasil, na próxima quinta-feira (7), as opções pelo Brasil afora são inesgotáveis. No entanto, separamos algumas excelentes alternativas, localizadas no estado de São Paulo, onde as belas praias e pontos turísticos com belas histórias para contar vão ficar gravados na sua memória para sempre. Confira, a seguir.

Feriado chegando, hora de viajar

O feriado do dia 7 de setembro está se aproximando, e nada melhor do que aproveitar essa oportunidade para uma emocionante viagem de carro.

Para aqueles que ainda não decidiram o destino, Continue a leitura, a seguir para conhecer algumas ótimas opções de cidades para visitar nas proximidades de São Paulo, a seguir.

7 opções de cidades para ‘turistar’ em São Paulo

1. Brotas

Brotas é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e dos esportes radicais. Localizada a apenas 250km de São Paulo, essa cidade oferece uma ampla gama de atividades emocionantes, desde trilhas deslumbrantes até aventuras de rafting nas águas cristalinas. Uma das atrações imperdíveis é a nascente “Areia que Canta”, com suas águas límpidas e areias finas.

2. Ubatuba

Ubatuba é um destino perfeito para quem aprecia cenários paradisíacos de praias com águas cristalinas. A 220km de São Paulo, esta cidade oferece uma variedade de opções para todos os gostos. Algumas praias são mais isoladas, acessíveis apenas por barcos ou trilhas desafiadoras, enquanto outras oferecem restaurantes que servem peixes frescos, frutos do mar e deliciosa comida italiana.

3. Pedra Bela

Se você prefere passar o feriado em um retiro tranquilo em meio à natureza, Pedra Bela é a escolha certa. Esta cidade fica a 120km de São Paulo e é conhecida por suas diversas cachoeiras, como a Boca da Mata e Antônio Souza. Além disso, Pedra Bela é um destino popular para atividades de montanha, incluindo escalada e tirolesa. Não deixe de visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e o templo budista Zengetsuzan Taikanji para uma experiência espiritual única.

4. Boituva

Boituva é famosa por suas emocionantes atividades de balonismo e paraquedismo. Além disso, o Museu Tropeiro e o Parque Egídio Labronici são atrações interessantes para conhecer a história local. Tudo isso está a apenas 116km da capital.

5. São Roque

São Roque é o destino perfeito para casais e amantes de vinho. A apenas 65km de São Paulo, você pode desfrutar de degustações de vinhos locais e explorar a cultura vinícola da região. Não deixe de percorrer a famosa Rota do Vinho, uma experiência única com restaurantes e passeios em vinícolas e adegas tradicionais.

6. Praia de Juquehy, em São Sebastião

Localizada a apenas 160km de São Paulo, Juquehy é uma praia badalada do litoral paulista. Com uma infraestrutura completa, oferece uma ampla gama de atividades, desde esportes aquáticos até bares e restaurantes. Se você está viajando em família, com amigos, com seu pet ou sozinho, há algo para todos os estilos.

7. Socorro

Por fim, não deixe de visitar Socorro, que faz parte do Circuito das Águas Paulista. Lá, você pode desfrutar de uma variedade de atividades ao ar livre, incluindo a visita à Gruta do Anjo, trilhas desafiadoras, rafting emocionante, cachoeiras refrescantes, arvorismo, passeios a cavalo e até mesmo aventuras de quadriciclo. Além disso, o centro histórico da cidade abriga restaurantes encantadores e lojas de artesanato.

Escolha a cidade e arrume as malas

Com tantas opções de cidades para visitar de carro durante o feriado em São Paulo, fica fácil planejar uma viagem emocionante. Lembre-se de fazer um bom planejamento financeiro para economizar durante sua aventura. Portanto, aproveite o feriado ao máximo e desfrute desses destinos incríveis.

