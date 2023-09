O que abre e fecha no próximo feriado nacional da semana que vem

O próximo feriado a nível nacional está muito perto e os brasileiros certamente já estão no aquecimento para aproveitar a folga do Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro, seja com um merecido período de descanso ou aproveitando ao máximo os momentos de lazer em uma possível viagem ou ensolarado dia na praia. Mas para aqueles que têm algum compromisso pendente, vem a pergunta: o que abre e o que fecha neste feriado? Saiba a resposta, a seguir.

Prepare-se para a FOLGA! Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro. | Foto de Towfiqu barbhuiya na Unsplash

E viva o Dia da Independência!

À medida que se aproxima a data de um dos feriados nacionais mais significativos do país, muitas pessoas ficam na dúvida em relação ao funcionamento de diversos serviços. O feriado no qual nos referimos é o dia 7 de setembro, onde celebramos os 200 anos da Independência do Brasil, um evento que é comemorado todo os estados do país, além do Distrito Federal.

O que normalmente fecha no 7 de setembro?

Em virtude das celebrações e da importância desse marco histórico, escolas, universidades, entidades governamentais e várias empresas optam por suspender suas atividades. De acordo com a tradição brasileira, os feriados nacionais também têm impacto sobre o funcionamento das instituições bancárias, levando ao cancelamento das operações bancárias nesses dias.

Leia mais: Quando vou FOLGAR de novo? veja as datas do próximo feriado no Brasil

Bancos confirmam “tradição’ e não devem funcionar

Nesse contexto, instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander não oferecerão atendimento ao público no dia 7 de setembro, o qual neste mês cai em uma quinta-feira — um dia geralmente considerado útil.

A falta de expediente bancário no feriado de 7 de setembro significa que aqueles que necessitarem de serviços bancários devem antecipar seus compromissos, como pagamentos de contas e demais transações financeiras resolvidas nas agências físicas de cada instituição bancária, até o dia útil anterior ao feriado. Além da quinta-feira (7), existe também a sexta-feira (8), que pode ser um dia de folga adicional, onde muitas repartições públicas costumam adotar a prática de “enforcar” o feriado, para prolongar a folga.

Instituições só devem voltar na semana seguinte

Dessa forma, é provável que muitos bancos só retomem suas operações plenamente na segunda-feira subsequente, em 11 de setembro, já que os fins de semana (sábado e domingo) não são considerados dias úteis e, portanto, não possibilitam o acesso a serviços bancários, especialmente nas agências físicas.

Outros feriados onde não há expediente bancário

Além do 7 de setembro, outros feriados nacionais também isentam as instituições financeiras de funcionarem normalmente, como o dia 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro, assim como outras datas que já transcorreram no ano de 2023.

Leia também: Bancos não querem que você saiba como pedir empréstimo mais barato (é assim que se faz)