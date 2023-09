Primeira rede social de imóveis chega ao mercado; confira

Em um mundo digital, é importante que todos os setores sejam digitalizados a fim de atingir novos públicos e com uma maior facilidade. Pensando nisso, três empresários decidiram fundar a primeira rede social focada em imóveis, ela chegou ao mercado prometendo acabar com várias dores desse público em questão. Para se ter noção, no Brasil, para vender um imóvel é preciso em média 16 meses, mas a tendência é que isso possa mudar em breve, entenda.

Conheça a primeira rede social focada em imóveis do Brasil | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Como funciona a plataforma?

A plataforma citada, trata-se do Compre & Alugue Agora (CAA). Basicamente, ela tem como principal função, conectar especialistas do setor com pessoas “normais” que estão apenas buscando comprar, alugar ou vender um determinado imóvel.

De acordo com com a co-CEO da empresa, o modelo de negócio da plataforma será colocar o corretor no centro das ações, então, ele irá virar um protagonista. Além disso, todas as comissões serão repassadas para ele.

Vale lembrar que a plataforma tem tudo para ser um marco histórico na área, já que todos os seus fundadores, possuem uma experiência ampla no mercado em questão, portanto, conhecem todas as dores da profissão e irão tentar acabar com elas.

Principais diferenciais

Acredita-se que o principal diferencial seja que a plataforma está focada em corretores, não em anunciar e ganhar comissões. É fato que existem vários marketplaces para a venda de imóveis, entretanto, sempre com o objetivo principal de ganhar comissões.

Ao passo que pela plataforma, não haverá apenas uma “vitrine” de imóveis, mas será de fato uma rede social, como qualquer outra, tipo Facebook e Instagram. Já que através dela, será possível postar os imóveis, fotos, atualizações e até mesmo, realizar lives.

Basicamente, o corretor basta realizar um simples cadastro no site, escolher um plano e começar os negócios. Como citado, a comissão será 100% dele, o que irá aumentar bastante a margem de lucro.

Veja também: Tenha Uma Casa De Rico Sem Gastar Muito: 4 Dispositivos Inteligentes

Públicos diferentes

De acordo com a empresa, há quatro públicos que estão no foco deles, mas claro, o maior são os corretores e imobiliárias interessadas, que devem realizar o cadastro e após isso, começar a divulgar e lucrar.

Após isso, há quem deseja comprar ou alugar um imóvel, que irá entrar na rede social e após isso, começar a ver os imóveis disponíveis. A grande novidade é que apenas para visualizar os imóveis, não é necessário criar uma conta.

Já os demais públicos, são os proprietários que desejam vender os seus imóveis ou alugar, ou simplesmente, pessoas que querem oferecer os imóveis de terceiros e conseguir uma comissão. Fato é que a plataforma chegou para mudar todo o cenário imobiliário do Brasil.

Veja também: Guardar O Celular Nestes Lugares Pode Representar GRANDE PERIGO