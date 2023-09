Todos os meses milhões de beneficiários do Bolsa Família acessam o Caixa Tem a fim de movimentar o dinheiro recebido do benefício social. É necessário ter atenção porque milhares de famílias estão perdendo mais de R$ 590,00 no Caixa Tem e sequer sabem o motivo! Entenda o que pode ter acontecido e os cuidados que devem ser tomados.

SUSTO! Pessoas estão perdendo mais de 590,00 no Caixa Tem | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estas famílias estão perdendo dinheiro no Caixa Tem

O Caixa Tem é um aplicativo da Caixa Econômica Federal. Por mais que possa ser usado por todos os brasileiros — se tornou sinônimo de benefícios sociais. Haja vista que o Governo Federal usa as contas do Caixa Tem para repassar os benefícios aos brasileiros.

Logo, desde o início do ano milhares de brasileiros estão perdendo mais de R$ 590,00 no Caixa Tem e não sabiam o motivo. Trata-se do pente fino do Bolsa Família que está acontecendo por mais uma vez.

Há alguns meses atrás aconteceu o pente-fino do programa que eliminou mais de 5 milhões de cadastros irregulares. E por mais um momento milhões de famílias poderão passar por este corte no programa.

O principal alvo do Governo em suas primeiras etapas do pente-fino foi retirar os cadastros unipessoais que estavam de maneira irregular no programa. Entretanto, agora nesta terceira etapa há um outro grupo de pessoas que poderão ser fetadas.

Portanto, milhões de famílias estão perdendo este dinheiro no Caixa Tem exatamente por isso. Pelo bloqueio do Bolsa Família e suspensão do programa do Governo Federal.

Leia mais: Governo decide sobre pagamento de décimo terceiro no CadÚnico

Estas famílias podem ter o Bolsa Família bloqueado

Através das informações do Governo Federal — é possível verificar quais são as famílias que serão afetadas pelo pente-fino do Governo. Trata-se daquelas que tiveram atitudes ilegais durante a contratação do benefício.

Milhões de famílias acabaram omitindo informações importantes e agora o Governo Federal irá fiscalizar de perto cada uma delas — através dos agentes locais do CRAS regional.

Estas são as famílias que poderão ter o cadastro bloqueado:

Famílias que ultrapassaram o limite de R$ 218 per capita estipulado pelo Governo Federal; Famílias que possuem membros em idade escolar sem frequentar a escola; Gestantes que não estão realizando o acompanhamento do pré-natal; Caderno de vacinação desatualizado; Cadastro Único desatualizado.

Portanto, essas são as famílias que poderão ter o benefício bloqueado neste fim de ano. Haja vista que é importante ter bastante cuidado quanto a estes detalhes, qualquer erro no cadastro pode resultar na ausência do benefício e queda dos repasses sociais.

Na maioria das vezes quando o bloqueio acontece por omissão de informações, não há como reverter o caso. Apenas corrigindo os erros no CadÚnico e entrando para a fila novamente. Todo cuidado é pouco.

Leia mais: Próximas 48 horas de Kayky Brito já tem previsão, segundo os médicos