Lista dos usados mais vendidos do Brasil deixa todo mundo de boca aberta

Carros usados – Enquanto os SUVs conquistam cada vez mais o coração dos consumidores de carros zero quilômetro, uma tendência distinta prevalece no mercado de veículos usados. Surpreendentemente, são os hatchbacks, considerados mais acessíveis, que dominam as vendas. Mas quais modelos específicos estão no topo da lista e o que esses números revelam sobre o comportamento do consumidor brasileiro?

Usados preferidos no País

Até o momento, em 2023, o mercado de carros usados já registrou a venda de mais de 5 milhões de unidades, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Só em julho, o último mês com dados consolidados pela entidade, foram comercializadas 772.838 unidades, superando o mesmo período do ano anterior, quando 739.814 veículos mudaram de dono. Em comparação com o ano passado, já se observa um crescimento acumulado de 5,63% nas vendas.

Quando se analisa a preferência dentro do mercado de usados, os hatchbacks se destacam. Eles parecem captar maior interesse, sobretudo por conta de seus preços geralmente mais em conta, que atraem um público mais diversificado. Nesse cenário, não são os modelos mais recentes que estão na liderança, mas sim os carros considerados mais tradicionais.

O Volkswagen Gol, mesmo tendo saído de linha, ainda reina absoluto, com 63.609 unidades vendidas. Esse número coloca o Gol não apenas na liderança, mas também o isola na primeira posição, com uma diferença de 27.473 unidades em relação ao segundo colocado, o Fiat Palio, que teve 36.136 unidades vendidas. A lista dos dez mais vendidos também inclui outros modelos como Fiat Uno, Chevrolet Onix, Fiat Strada, Chevrolet Celta, Toyota Corolla, Volkswagen Fox, Ford Ka e Hyundai HB20.

É notável que a montadora Fiat tenha uma presença robusta entre os carros usados mais vendidos, com três modelos no top 10: Palio, Uno e Strada. A Strada, inclusive, tem demonstrado sua popularidade não apenas no segmento de usados, mas também entre os veículos zero quilômetro.

Custo-benefício

A prevalência dos hatchbacks e dos modelos mais tradicionais no mercado de usados sugere que o consumidor deste segmento valoriza a relação custo-benefício e tende a optar por marcas já consolidadas no país. A continuidade da preferência por modelos clássicos, como o Gol, indica também que a reputação de um veículo pode ter uma vida útil bem além de sua produção.

Aumento nas vendas de veículos usados, a predominância de hatchbacks e a fidelidade a marcas tradicionais formam um quadro complexo, mas esclarecedor, sobre o comportamento do consumidor de carros usados no Brasil. Este cenário pode oferecer insights valiosos para montadoras e concessionárias, especialmente em um contexto de mercado em constante evolução.

