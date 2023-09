Aumento aprovado para benefícios do INSS e mais; saiba quanto

Benefícios do INSS terão aumento? Será que sua carteira está prestes a respirar aliviada ou o custo de vida vai continuar apertando? A pergunta ecoa nos corredores de discussão econômica do Brasil após o anúncio oficial do novo valor do salário mínimo para 2024. O governo federal marcou posição e a cifra final foi divulgada: R$ 1.421. Mas o que esse valor realmente significa para os trabalhadores, e quais serão as implicações mais amplas para a economia e para benefícios atrelados, como os do INSS, seguro-desemprego e abono salarial?

O anúncio do novo salário mínimo em 2024 terá impacto nos benefícios do INSS. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sobre os benefícios do INSS

No último dia 31 de agosto, durante uma coletiva de imprensa que reuniu importantes figuras do cenário político brasileiro, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, apresentaram ao país o aumento programado para o salário mínimo do próximo ano. A proposta, que ainda será enviada ao Congresso Nacional para avaliação, sugere um reajuste de R$ 101 em relação ao salário mínimo vigente, estabelecido em R$ 1.320. O aumento, calculado em 7,7% sobre o valor inicial de 2023, deve entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Veja também: Quem receberá o 14º salário do INSS? O que foi aprovado?

O valor anunciado incorpora uma série de cálculos complexos, seguindo a nova metodologia de correção do piso salarial do país. Essa fórmula leva em consideração a inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até novembro de 2023, somada ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás, que é 2022. O índice do PIB utilizado é de 2,9%. A decisão, além de impactar diretamente o poder de compra de milhões de brasileiros, também será objeto de escrutínio e debates intensos no Legislativo e na esfera pública nos meses que se seguem.

A mudança no valor do salário mínimo também terá um efeito cascata em diversos benefícios sociais e previdenciários. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um dos órgãos mais diretamente afetados, uma vez que aposentadorias e pensões seguem o valor do piso previdenciário nacional, que é igual ao salário mínimo. Da mesma forma, outros benefícios, como o seguro-desemprego e o abono salarial do PIS/Pasep, serão reajustados segundo o novo piso.

Mudanças e alterações

Nesse cenário de reajuste, é relevante também observar as mudanças em benefícios como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), direcionado para pessoas de baixa renda, como idosos sem aposentadoria e pessoas com deficiência. Contribuições feitas ao INSS, bem como pelos microempreendedores individuais (MEI), também sofrerão impactos decorrentes do novo valor do salário mínimo.

Já para aqueles que recebem valores acima do piso nacional pelo INSS, a correção de seus benefícios será efetuada com base na inflação medida pelo INPC, sem acréscimos reais. Vale ressaltar que o índice referente ao ano de 2023, o qual balizará esse reajuste, ainda não foi divulgado.

No caso do seguro-desemprego, além do piso, o teto do benefício também será recalculado, provavelmente adotando a mesma metodologia de correção aplicada ao salário mínimo.

Portanto, a definição do novo salário mínimo é um marco crucial não apenas para os trabalhadores, mas para toda a economia brasileira. As discussões agora se voltam para o Congresso Nacional, onde a proposta será analisada em detalhe, e para a sociedade, que aguarda os desdobramentos dessa decisão com grande expectativa.

Veja também: ATENÇÃO! Novidade do INSS pode impactar muita gente