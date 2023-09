Dicas que podem salvar sua VIDA ao pegar estrada de carro

Se você está planejando pegar a estrada de carro durante o feriado prolongado em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, é fundamental tomar algumas precauções antes de iniciar sua viagem. Garantir a segurança do veículo, especialmente dos pneus e componentes da suspensão, é essencial para uma jornada tranquila. Continue a leitura, a seguir, e saiba as principais dicas e cuidados que você, motorista, deve ter antes de partir para sua tão aguardada folga.

Faça a revisão do seu carro antes de viajar e se atente aos cuidados com os pneus. | Foto: Freepik

Cuidados antes de cair na estrada

Então você vai pegar a estrada no feriado e curtir sua folga tão esperada, não é? Muitos já estão viajando nesta quarta-feira (6), mesmo, para fugir do trânsito e aproveitar ao máximo o descanso merecido e prolongado.

No entanto, antes de sequer pensar em abastecer o carro para viajar, é bom e prudente fazer uma bela revisão no seu automóvel, garantindo a sua segurança e de todos que aproveitarão com você mais uma inesquecível viagem. Dentre um dos componentes mais importantes do que será revisado em seu carro estão os pneus e todo o processo que os envolve. Continue a leitura, logo abaixo, para conhecer algumas dicas essencialmente importantes para manter seus pneus em boas condições.

Um carinho maior com os ‘sapatos’ do seu carro

1. Rodízio dos pneus

Realizar o rodízio dos pneus é crucial para garantir uma vida útil uniforme e uma melhor estabilidade, especialmente ao fazer curvas e frenagens. Siga as recomendações do fabricante do veículo para determinar a frequência ideal do rodízio, geralmente a cada 10 mil quilômetros para pneus radiais. Lembre-se de que o intervalo pode variar de acordo com sua forma de dirigir e o tipo de terreno que você costuma percorrer.

2. Evite produtos químicos

Evite qualquer contato dos pneus com derivados de petróleo ou solventes, pois esses produtos podem prejudicar a borracha, levando ao desgaste prematuro dos pneus. Ao limpar seus pneus e rodas, não utilize substâncias como soda, querosene, detergentes domésticos ou esponjas abrasivas. Em vez disso, opte por água e sabão neutro ou produtos específicos para essa finalidade.

3. Alinhe os pneus

Verifique o alinhamento do seu carro a cada 10 mil quilômetros rodados, após manutenções, desgaste na suspensão ou troca de pneus. Um veículo desalinhado pode causar danos aos pneus e reduzir sua durabilidade.

4. Pratique a direção defensiva

A maneira como você dirige afeta diretamente a vida útil dos pneus. Evite freadas bruscas e mudanças de direção súbitas, pois essas práticas podem danificar os pneus. Adote sempre uma direção defensiva para preservar seus pneus e componentes de suspensão.

5. Evitando a aquaplanagem

Durante o feriado, é comum enfrentar chuvas fortes em várias estradas. Para evitar o risco de aquaplanagem, verifique regularmente o estado dos pneus usando o indicador TWI. Calibre os pneus semanalmente de manhã e não exceda os limites de velocidade.

Olhe o seu estepe!

Além dessas dicas, é importante lembrar de verificar o estepe antes de sair em sua viagem. Imprevistos podem ocorrer, e ter um estepe em perfeitas condições e devidamente calibrado é essencial para garantir sua segurança durante a jornada.

