Não coloque gasolina no seu carro antes de saber isso

O preço do combustível em nosso país está passando por altos e baixos e tem sido um grande desafio para os brasileiros, principalmente nesses últimos anos. O valor da gasolina está aumento constantemente, está muito difícil para os motoristas encontrarem postos de gasolinas com o preço baixo e acessível.

Por isso, trouxemos esse texto com algumas dicas que podem te ajudar a economizar na hora de colocar gasolina, existem diversos aplicativos que possuem informações sobre o preço da gasolina em diferentes postos, assim você consegue analisar os preços perto na região onde você mora e saber qual o melhor lugar para abastecer o seu carro.

Nunca mais abasteça o seu carro antes de ter um aplicativo desses, assim você vai conseguir economizar cada vez que for colocar seja gasolina, diesel e até mesmo álcool.

conheça aplicativos que mostram o valor da gasolina. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dicas de 5 aplicativos que mostram onde encontrar gasolina mais em conta

1. Waze

Esse é um aplicativo que é muito conhecido de navegação, no entanto tem uma ferramenta que poucos conhecem, ele fornece informações sobre os preços da gasolina nos postos próximos onde está a sua localização. Basta entrar no app, clicar no ícone de bandeira verde, e depois em “Pesquisar postos de gasolina”.

2. Abastece Aí

Esse app é um app de fidelidade da Petrobras que até oferece cashback para os motoristas quando vão abastecer. Ou seja, além de fornecer informações sobre os preços da gasolina da rede Petrobras ele também da cashback.

Abra o aplicativo, clique no ícone de lupa na parte superior da tela, e depois digite o endereço ou o nome do posto de abastecimento.

Veja também: Gasolina dispara e atinge maior preço desde 2022

3. Shell Box

O Shell Box também é um aplicativo de fidelidade da Shell que oferece cashback em abastecimento, além de fornecer informações sobre o preço da gasolina ao redor dos postos da rede Shell. Para usar esse app clique no ícone da lupa (que fica na parte superior da tela) e depois digite o endereço ou o nome do posto de abastecimento).

Feito isso vai aparecer uma lista de postos próximos com os preços da gasolina.

4. Menor Preço

Outro aplicativo é o Menor Preço, ele também fornece informações sobre os preços dos combustíveis em diferentes postos, além disso ele coleta informações de diferentes fontes e uma delas e da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Para usar esse app, clique no ícone de lupa e digite o endereço ou o nome do posto onde vai abastecer.

O aplicativo vai mostrar uma lista com os postos mais próximos e com os preços dos combustíveis.

Veja também: O PESADELO voltou! Gasolina pode ficar mais cara de novo; veja quanto