Você tem PIS/Pasep abandonado? Descubra e tome cuidado

Todos os anos milhões de trabalhadores ficam atentos acerca dos repasses referentes ao abono salarial. O PIS/Pasep paga todos os anos aos trabalhadores que receberam até dois salários mínimos no ano-base, o equivalente a 01 salário mínimo. Caso o trabalhador não tenha trabalhado todos os meses no ano-base o valor acaba sendo proporcional. Veja abaixo todos os detalhes acerca do PIS/Pasep.

Como verificar o PIS/Pasep abandonado?

Alguns brasileiros acabaram esquecendo de realizarem os saques do PIS/Pasep. Lembrando que o benefício possui como base do cronograma o número do NIS de cada trabalhador.

Por desatenção ou até mesmo falta de informação — alguns trabalhadores acabam esquecendo de realizarem o respectivo saque. Logo — possuem até o mês de dezembro para saquerem os valores referentes ao PIS/Pasep do ano de 2021.

Portanto, é necessário se informar acerca desses recursos no período informado. Caso contrário, poderão não conseguir os recursos posteriormente. Haja vista que eles têm até o dia 28 de dezembro para isso.

Quando acaba o prazo é mais difícil de realizar os saques. Mas ainda é possível sacá-los em até cinco anos. Caso este período seja ultrapassado, os beneficiários irão ver os seus recursos sendo direcionados para o Tesouro Nacional.

Neste ano de 2023 o valor pago é referente ao ano-base de 2021. Logo — aos que receberam antes do dia 1 de Maio, o valor do abono foi de R$ 1.302. Aos que receberam depois — o valor do abono foi de R$ 1.320.

Para consultar o PIS/Pasep abandonado é bem simples. Basta entrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e fazer login com a conta do Governo Federal ou ligar para o número 158 e obter mais informações.

Abono de 2024 é confirmado

Em razão da pandemia o abono PIS/Pasep teve seu calendário atrasado. Logo — os beneficiários só recebem os recursos referentes a determinado ano após quase 02 anos.

Isto é — o ano-base de 2021 foi pago em 2023. O ano-base de 2022 será pago em 2024 e assim por diante. Não se sabe quando as coisas serão normalizadas.

Haja vista que tudo depende do Governo Federal. Na época da Covid-19, os repasses foram pausados para dar lugar aos pagamentos do Auxílio Emergencial.

Por esse motivo que acabou atrasando os pagamentos. O Governo Federal ainda não se posicionou acerca disso. Do que pode ser feito para que o calendário retorne ao que era anteriormente. Mas pelo que tudo indica nos próximos anos haverá novidades.

