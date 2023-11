Mulheres são proibidas de usar batom vermelho e calça jeans em grande empresa brasileira

Uma grande empresa brasileira estabeleceu restrições rígidas para vestuário feminino de jornalistas. A repercussão nas redes sociais foi imediata, causando divergência de opiniões.

Em seu mais recente Manual de Estilo, a Record introduziu uma série de restrições inesperadas para as jornalistas. A seguir, continue lendo e entenda o que aconteceu:

Empresa diverge opiniões com regras rígidas para jornalistas

Nos últimos dias, a Record TV causou alvoroço nas redes sociais, ao divulgar seu manual de estilo para jornalistas mulheres.

Com regras consideradas rígidas, a empresa proíbe o uso de calças jeans, batom vermelho e até cabelos cacheados, tanto em campo quanto no estúdio, de acordo com as diretrizes do manual.

As limitações abrangem vários aspectos do vestuário das jornalistas. Calças sociais em tons escuros e neutros são agora obrigatórias, enquanto calças jeans estão vetadas.

Além disso, cintos de couro preto ou marrom com fivelas discretas são permitidos, mas outros modelos em cores diferentes não são permitidos.

No que diz respeito às blusas e vestidos, a Record proibiu rendas, estampas, babados e tecidos com aplicações para mulheres. Malhas lisas em cores neutras são a opção permitida.

Decotes em V e golas arredondadas são aceitáveis em dias quentes, mas cortes complexos e sobreposições estão proibidos.

Em relação a acessórios, brincos de ponto de luz, alianças de casamento ou compromisso, anéis discretos e relógios são permitidos, mas colares e correntes são proibidos.

Cabelos e maquiagem também entram no manual de estilo do canal

Além das restrições ao vestuário, a emissora também determina que as jornalistas devem apresentar uma aparência natural na tela, proibindo penteados cacheados ou ondulados, a menos que sejam a textura natural dos cabelos. O uso de recursos que aumentem o volume ou criem camadas no cabelo também está vetado.

A maquiagem das jornalistas deve ser discreta, com foco em correções pontuais, e as unhas devem estar curtas ou médias, com esmaltes em tons neutros.

Redes sociais se manifestam sobre manual de estilo da Record TV

As restrições e regras impostas pelo manual de estilo da Record TV geraram uma reação significativa nas redes sociais, com muitos internautas expressando descontentamento.

Alguns chegaram a comparar as proibições à “TV Islâmica” em função da extensão das restrições, questionando a contratação de mulheres jornalistas que são impedidas de expressar sua feminilidade.

Por outro lado, internautas também expressaram opinião favorável às determinações da empresa, já que as jornalistas atuam em uma emissora comanda pelo Bispo Macedo.

Apesar das divergências de opinião, o ambiente jornalístico já costuma adotar um visual mais discreto e uma estética que prioriza a notícia, em detrimento da aparência física. Desta forma, não surpreende que a emissora adote estas diretrizes para as jornalistas que são âncoras ou atuam na reportagem de telejornais da emissora.

