Aumentar score da Serasa antes da Black Friday: 5 métodos comprovados

Um dos períodos mais aguardados do ano está chegando, engana-se quem acha que é o natal, trata-se da Black Friday, momento onde os preços dos produtos são reduzidos e as pessoas aproveitam para já realizarem as compras para os presentes de natal. Por isso, chegar nesse dia com o score da Serasa alto é a meta de várias pessoas, portanto, confira as melhores dicas para isso ser possível.

Confira 5 maneiras de aumentar o score serasa antes da Black Friday

O que é o Score Serasa?

O score em questão é uma pontuação, bastante indicada no mercado financeiro para avaliar qual a probabilidade que há de um consumidor realizar o pagamento de suas dívidas em dia nos demais meses. Atualmente, é o principal parâmetro usado no momento de avaliar os riscos na hora de conceder crédito para algum cliente.

Lembrando que o score é dinâmico, então, é baseado em vários momentos financeiros do cliente, ou seja, ele pode ter um score ruim hoje, mas ao adotar boas práticas financeiras, o score pode melhorar.

A pontuação é dividida em 4 grandes faixas, sendo elas:

0 a 300 – Muito baixo;

301 a 500 – Baixo;

501 a 700 – Bom;

701 a 1000 – Excelente.

5 melhores dicas para aumentar o score

Pague as contas antes do vencimento

O fator que mais agrega peso no score Serasa é o pagamento correto das contas. Já que 55% da pontuação é determinada utilizando o Cadastro Positivo, nele, há várias informações sobre o histórico de pagamentos de contas da pessoa.

Renegocie dívidas

Caso tenha dívidas, realize a renegociação. Já que o fator citado, possui o peso de 33% no score total Serasa. Então, cálculos envolvendo pendências no CPF do cliente acaba reduzindo bastante a pontuação.

Basicamente, quanto menor for o período que o consumidor passar com o CPF restrito, menor será o impacto causado.

Não realize muitas simulações

6% da pontuação total, é preenchida com um item bem importante, a saber, as simulações de crédito. Já que ao realizar isso, o mercado pode entender que o cliente possui uma necessidade bem urgente de conseguir crédito, o que não é bem visto.

Lembrando que após o consumidor realizar um empréstimo, sua pontuação tende a cair um pouco, pois a renda dele estará comprometida.

Atualize sempre os seus dados

Deixar os dados atualizados na Serasa é um ponto de suma importância, pois a ação é conhecida por “evolução financeira” e isso entra no cálculo da pontuação e possui um peso de 6%. Por esse motivo que nem todos os jovens possuem score alto, pois é preciso de um tempo para construí-lo.

Realize conexões bancárias

Essa opção é exclusiva da nova versão do Serasa Score, a 3.0. Ela foi lançada em agosto e permite que o cliente compartilhe vários dados importantes com o Serasa, assim, é possível que o sistema identifique melhor o perfil financeiro de cada usuário.

