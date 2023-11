Novembro acaba de chegar e com ele, a famosa semana da Black Friday também se aproxima. Mas antes de se empolgar com dezenas de compras é importante ter o devido planejamento e pesquisa que são essenciais para garantir as melhores ofertas e descontos nesse dia tão aguardado pelos consumidores. Pensando nisso, separamos algumas dicas para que você compre sem arrependimentos. Confira abaixo.

Cupons da Black Friday já estão circulando; veja como conseguir. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esquenta Black Friday

A Black Friday, um dos eventos mais aguardados do ano para os apaixonados por descontos e promoções, está se aproximando e os consumidores já estão preparando suas estratégias para economizar durante esse dia de ofertas imperdíveis.

No Brasil, a Black Friday conquistou seu espaço e se tornou uma tradição global. Segundo pesquisa realizada pela Offerwise, a pedido do Google em setembro deste ano, dois a cada três brasileiros afirmaram que o preço mais baixo é fator decisivo na hora de realizar as compras.

A busca por economia se intensifica ainda mais, uma vez que muitos brasileiros aproveitam a Black Friday para antecipar suas compras de Natal. Se você está dentro desta lista, aconselhamos que continue lendo abaixo para aprender as melhores dicas para comprar com inteligência.

Assine newsletters para ficar por dentro das melhores ofertas

Uma das estratégias mais eficazes para se manter informado sobre as melhores ofertas, descontos e promoções antes e durante a Black Friday é assinar newsletters relacionadas ao evento.

Grandes marcas líderes no varejo, como Amazon, Americanas e Magazine Luíza, enviam cupons de desconto exclusivos para assinantes de suas newsletters. Portanto, cadastre-se com antecedência para não perder as ofertas especiais.

Siga as lojas nas redes sociais para acesso a ofertas exclusivas

As redes sociais desempenham um papel crucial na divulgação e promoção das ofertas da Black Friday. Empresas utilizam estratégias como anúncios patrocinados, ofertas exclusivas para seguidores e pesquisas de opinião para atrair os consumidores.

Siga as lojas e marcas nas redes sociais, como Facebook, Twitter (atualmente conhecido como X), e Instagram, para ficar por dentro das promoções. Muitas vezes, essas empresas compartilham códigos de cupons exclusivos para seus seguidores.

Aproveite o cashback para economizar ainda mais na Black Friday

O cashback é uma estratégia financeira muito popular durante a Black Friday e ao longo do ano. Essa estratégia consiste em receber de volta uma parte do dinheiro gasto em compras, o que pode ser uma excelente maneira de economizar ainda mais durante o evento.

Plataformas especializadas como Méliuz e Ame Digital estão cada vez mais populares nos serviços de cashback. Alguns desses aplicativos também oferecem cupons de desconto extras, tornando a economia ainda mais vantajosa.

Portanto, não deixe de utilizar aplicativos de cashback nos quais você recebe uma porcentagem do dinheiro de volta em suas compras.

Visite sites de cupons para encontrar as melhores ofertas

Outra maneira eficaz de encontrar descontos durante a Black Friday é visitar sites de cupons e agregadores de ofertas e promoções, como Cuponomia e Cuponation. Esses sites compilam e atualizam regularmente os cupons de várias lojas, facilitando a busca por descontos.

É importante lembrar que a disponibilidade de cupons pode variar de uma loja para outra, então é aconselhável explorar várias opções para encontrar as melhores ofertas.

Economize com compras antecipadas

É importante destacar que algumas lojas disponibilizam cupons de desconto exclusivos e limitados para quem faz compras antes da Black Friday.

Durante a Black Friday 2023, a busca por cupons de desconto se torna ainda mais importante, e existem várias estratégias que podem ser aproveitadas. Portanto, mantenha-se atento a essa chance para garantir descontos adicionais.

Programas de fidelidade: economia garantida

Como mencionado anteriormente, é essencial não deixar de considerar os programas de fidelidade das lojas. Frequentemente, eles proporcionam ofertas exclusivas aos membros, o que representa mais uma oportunidade de economia durante a Black Friday. Portanto, fique atento a esses programas, pois podem ser garantia de descontos adicionais.

Códigos promocionais e bônus para novos clientes

Ao navegar pelas lojas online, esteja atento aos códigos promocionais disponíveis na própria loja ou em materiais promocionais. Eles podem ser uma excelente maneira de economizar em suas compras.

Além disso, se você está começando a fazer compras em uma nova loja, fique de olho nos bônus oferecidos para novos clientes, que podem garantir descontos adicionais.

*Com informações do Terra.

