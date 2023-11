Aplicativos permitem tutores “conversarem” com seus cachorros

Quem nunca ouviu a popular história de que antigamente os humanos falavam com os animais? Por mais que seja mito — agora é possível com o uso da tecnologia. Inúmeros aplicativos surgiram que possibilitam a interação entre o humano e o cão. Por mais que ainda não haja qualquer comprovação científica, no mínimo irá proporcionar excelentes momentos de diversão. Veja abaixo algumas opções de aplicativos para conversar com seus pets.

1. Tradutor de Humano para Cão

Trata-se de um aplicativo disponível para dispositivos Android. Seu intuito é facilitar a comunicação entre os donos de pets e seus bichinhos. O seu grande diferencial em contraste a outros do mercado é que ele é totalmente gratuito.

O aplicativo é capaz de emitir uma série de sons comuns em cachorros. Bem como os famosos “uivos” o “choro de saudade”, etc. Além disso — sua principal função é a tradução da voz do humano em uma linguagem para cachorro. Permitindo que “o cachorro compreenda” o que está sendo dito, pelo menos essa é a ideia.

Entretanto, não há comprovações científicas de que realmente este aplicativo possa realizar uma comunicação direta entre humanos e cães. Mas proporcionam bons momentos.

2. Dogo, como adestrar cachorro

De semelhante modo a proposta do artigo, este é um pouco diferente. Por mais que tenha o intuito de facilitar a comunicação entre o dono do pet e o seu próprio animal de estimação — este é um pouco diferente.

Trata-se de um aplicativo pago. Cujo seu valor mensal é de R$ 9,99 e o seu valor anual é de R$ 55,99. Haja vista que um dos destaques do aplicativo é a possibilidade de contato direto com adestradores de animais.

Na qual é possível ter acesso a uma série de exercícios práticos que auxiliam no ensino do cachorro a realização de uma série de comandos. Como sentar, deitar e rolar. Vale a pena conferir.

3. Tradutor de Cães

Este aplicativo é voltado somente para iPhones. Logo é um aplicativo exclusivo para auxiliar os cães filhotes a conseguirem obedecerem suas primeiras instruções. O aplicativo possui uma série de sons característicos dos animais.

Logo — ele é capaz de emitir sons que capturam a atenção do cachorrinho. Auxiliando ele a obedecer o tutor e a realizar alguns comandos básicos. Além disso — há uma série de exercíos para auxiliar o tutor no adestramento do cão.

Por mais que tenham recursos gratuitos é necessário assinar a versão paga para obter mais funcionalidades.

Portanto, trata-se de alguns aplicativos exclusivos para auxiliar os donos de cachorros a conseguirem uma maior comunicação e interação com seus dogs. É uma excelente maneira de gastar horas com o seu bichinho enquanto ele aprende novos comandos.

