Como você pode ganhar R$ 200 mil com o Nubank

O Nubank lançou hoje a promoção “N Chances de Ganhar”, com mais de 130 sorteios exclusivos para seus clientes pessoa física.

Os prêmios sorteados chegam a até R$ 200 mil, e os participantes terão múltiplas oportunidades de ganhar. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Nubank: veja como ganhar até R$200 mil da fintech. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank: como funciona promoção que dá até R$200 mil em prêmios

Para concorrer a prêmios diários de R$ 2.000, e dois sorteios finais de R$ 200.000, os usuários devem acumular R$ 100 em compras no cartão de crédito, ganhando um bilhete da sorte.

A promoção é válida até 26 de dezembro de 2023, permitindo aos clientes aumentar suas chances de ganhar por meio de missões extras no aplicativo do banco digital.

Completar estas missões oferece dois bilhetes adicionais. As tarefas incluem ações simples, como guardar dinheiro nas Caixinhas, ativar o sistema Open Finance e usar cartões virtuais criados no app do Nubank, entre outras.

Além disso, o Shopping do Nubank oferecerá promoções e cashback em todas as compras durante o período.

Para participar, os clientes pessoa física maiores de 18 anos com conta ativa no Nubank podem acessar o aplicativo, ir às configurações no ícone de perfil e selecionar “Configurar cartão” e, em seguida, “N Chances de Ganhar”. A promoção promete tornar as compras de final de ano ainda mais emocionantes.

Entenda os prós e os contras da nova promoção do Nubank, que promete até R$200 mil em prêmios:

Nubank compra domínios na internet para aumentar segurança

O banco digital revelou uma estratégia inovadora destinada a proteger seus usuários online, mediante a aquisição de múltiplos domínios de sites com endereços similares que poderiam potencialmente confundir os clientes.

A instituição financeira digital tem planos de redirecionar os visitantes desses sites suspeitos para sua nova plataforma de segurança. Acompanhe a seguir para compreender o funcionamento desta tática do banco digital.

Entre os domínios adquiridos pela fintech brasileira encontram-se nubankbrasil.com.br, nubank.net.br, nubanks.com e www.nubank.com.br, todos não oficiais, mas que anteriormente poderiam confundir os visitantes.

Agora, estes domínios encaminham os usuários para uma página de segurança, hospedada pela própria instituição bancária digital.

A iniciativa tem como objetivo primordial elevar os níveis de segurança para seus clientes e prevenir potenciais incidentes de roubo de informações.

Fintech aposta em estratégias para melhorar imagem

Atualmente, a fintech conta com uma base robusta, com de mais de 85 milhões de clientes, solidificando sua posição como uma das principais entidades financeiras do país.

A compra destes domínios faz parte da campanha intitulada #PareceMasNãoÉoNubank, que visa conscientizar os usuários a evitar clicar em links suspeitos e a identificar os canais de comunicação oficiais da instituição bancária digital.

A instituição financeira digital enfrentou críticas e notificações de órgãos regulatórios no ano anterior devido a casos de golpes direcionados aos seus clientes.

Fraudes aumentam e banco revê medidas de segurança

Em resposta a incidentes divulgados nas redes sociais, relacionados a fraudes pelo aplicativo, a fintech já havia lançado a campanha SOS Nu, disponível em seu blog, oferecendo conselhos úteis para evitar armadilhas relacionadas a cartões de crédito e contas digitais.

O banco também fornece orientações para ajudar os clientes a evitar fraudes, incluindo a desconfiança de oportunidades de investimento que pareçam excessivamente vantajosas, a resistência à pressão por ações rápidas, a recusa de solicitações de transferências e a nunca compartilhar senhas.

A instituição financeira também aconselha a evitar o download de aplicativos suspeitos, uma vez que esses podem conter arquivos maliciosos projetados para apropriação indevida de dados.

